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Германия отказала Украине в военной помощи
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РИА Новости

Германия отказала Украине в военной помощи

22:10 27.12.2019 (обновлено: 06:12 28.12.2019)
31959
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn KropfУкраинские военные
Украинские военные
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства, не уточнив, когда Киев обращался к Берлину с этим запросом.
Пристайко выразил надежду, что в Германии пересмотрят свою позицию.
Он также заявил, что в настоящее время перед страной стоит вопрос "выживания как государства". Глава украинского МИД добавил, что Берлин и ЕС много сделали для Киева, но этого все равно недостаточно.
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
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Ракета для Киева. Чем США решили вооружить Украину
В последние годы украинская армия испытывает постоянные трудности с обновлением вооружения: старое выходит из строя, а на его замену не хватает средств. На помощь киевским властям приходят западные страны, передающие Украине списанное оружие.
Так, в сентябре прошлого года США отдали стране два снятых с вооружения корабля типа Island, построенных в 1988 году. В ноябре того же года Пентагон предложил Киеву списанные фрегаты. Кроме того, Украина обсуждала покупку трех устаревших датских катеров серии Flyvefisken.
В прошлом году Штаты отправили на Украину 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним, запретив использовать их на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее выяснилось, что срок эксплуатации двигателей американских ракет истек задолго до их передачи Украине.
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2471811326
Обсудить 19
Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоГерманияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Германии же и хуже. Русские орды вот-вот прокатятся через Украину и войдут в Берлин. Украина ещё как-то их сдерживала, то теперь всё. Меркель капут, так сказать.
27 декабря, 22:35
Naum Vygodsky
36130110
выяснилось, что срок эксплуатации двигателей американских ракет истек задолго до их передачи Украине... Редкий Джавелин долетит до середины Днепра...
27 декабря, 22:13
Von Stirliz
37362000
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