В Ленинградской области запретили продавать несовершеннолетним снюс

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении продажи в регионе несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (снюса), сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

Нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Минпромторг России предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, содержащей никотин. С такой инициативой ведомство намерено выступить при подготовке поправок к законопроекту о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, который был внесен в Госдуму группой сенаторов, принят в первом чтении 11 декабря и поддержан правительством.