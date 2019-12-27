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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-27T21:43+0300
https://ria.ru/20191227/1562962604.html
В Ленинградской области запретили продавать несовершеннолетним снюс
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РИА Новости

В Ленинградской области запретили продавать несовершеннолетним снюс

21:43 27.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении продажи в регионе несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (снюса), сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним", - говорится в сообщении.
Снюс
Вчера, 17:51
В Москве на складе изъяли более трех тысяч упаковок снюса
Нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Здание Государственной Думы РФ
26 декабря, 11:45
В Госдуме запросили сведения о поставках никотиносодержащих смесей
Минпромторг России предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, содержащей никотин. С такой инициативой ведомство намерено выступить при подготовке поправок к законопроекту о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, который был внесен в Госдуму группой сенаторов, принят в первом чтении 11 декабря и поддержан правительством.

Другие новости региона читайте здесь>>

Курение
23 декабря, 16:43
"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФЛенинградская областьРоссияОбщество
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