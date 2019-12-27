Заявки на электронную визу в Петербург подали сто тысяч иностранцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Граждане иностранных государств уже подали сто тысяч заявлений на выдачу электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает городской комитет по развитию туризма.

"Порядка сто тысяч заявок на получение электронных виз подано иностранными гражданами для посещения Санкт-Петербурга. Из общего списка Санкт-Петербург и Ленинградскую область посетили граждане 52 стран, а это более 60 тысяч туристов за три месяца работы электронных виз", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе лидеров по количеству заявок на получение электронной визы остаются граждане Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии. Также большую активность проявили жители таких стран, как Филиппины – более 2000 человек, Мексика – около 300, Япония – порядка 250, Индонезия – около 200.

Наибольшее количество пересечений границы зафиксировано через пункт пропуска в аэропорту "Пулково" и автомобильный пункт пропуска "Ивангород". Через каждый из них прошло более 27 тысяч оформивших электронную визу.