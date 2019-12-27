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Туризм
2019-12-27T18:23+0300
https://ria.ru/20191227/1562956810.html
Заявки на электронную визу в Петербург подали сто тысяч иностранцев
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РИА Новости

Заявки на электронную визу в Петербург подали сто тысяч иностранцев

18:19 27.12.2019 (обновлено: 18:23 27.12.2019)
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© РИА Новости / Ольга ГоловкоВид на фонтаны Большого каскада и Большой Петергофский дворец
Вид на фонтаны Большого каскада и Большой Петергофский дворец
© РИА Новости / Ольга Головко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Граждане иностранных государств уже подали сто тысяч заявлений на выдачу электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает городской комитет по развитию туризма.
"Порядка сто тысяч заявок на получение электронных виз подано иностранными гражданами для посещения Санкт-Петербурга. Из общего списка Санкт-Петербург и Ленинградскую область посетили граждане 52 стран, а это более 60 тысяч туристов за три месяца работы электронных виз", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе лидеров по количеству заявок на получение электронной визы остаются граждане Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии. Также большую активность проявили жители таких стран, как Филиппины – более 2000 человек, Мексика – около 300, Япония – порядка 250, Индонезия – около 200.
Наибольшее количество пересечений границы зафиксировано через пункт пропуска в аэропорту "Пулково" и автомобильный пункт пропуска "Ивангород". Через каждый из них прошло более 27 тысяч оформивших электронную визу.
Режим электронной визы введен 1 октября для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок действия такой визы — до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.
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