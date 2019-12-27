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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T18:05+0300
https://ria.ru/20191227/1562956428.html
Президент Казахстана поручил проверить авиакомпании страны
https://cdn23.img.ria.ru/images/156292/50/1562925010_0:56:1620:967_1036x0_80_0_0_b394bcea74f3089d35e2ce5f46d07268.jpg
РИА Новости

Президент Казахстана поручил проверить авиакомпании страны

18:05 27.12.2019
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания аэропорта Алматы. Самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Автомобили скорой помощи у здания аэропорта Алматы. Самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры страны в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности, сообщается на сайте главы государства.
Отмечается, что в резиденции президента состоялось экстренное совещание с участием премьера, руководства администрации президента, секретаря Совета безопасности, генерального прокурора, председателя комитета национальной безопасности, министров внутренних дел, информации и общественного развития, здравоохранения в связи с крушением пассажирского самолета близ аэропорта Алма-Аты.
"В ходе совещания президент дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО "Авиационная администрация Казахстана" квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности", - говорится в сообщении на сайте.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Добавляется, что генеральной прокуратуре и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта Алма-Аты.
Токаев также сообщил, что правительственная комиссия, созданная для расследования причин крушения самолёта, доложит об итогах своей работы 10 января. "Будут тщательно проверены все авиакомпании и аэропорты страны. Правительственная комиссия доложит об итогах расследования к 10 января 2020 года", - написал президент в Twitter.
Правительственную комиссию возглавляет премьер Казахстана Аскар Мамин, в ее составе вошли заместитель премьера Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и представители других госорганов.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.
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Крушение самолета в Алма-АтеКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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