Fokker направит в Казахстан экспертов для расследования катастрофы

Представитель компании не стал уточнять, когда и в каком составе эксперты направятся к месту трагедии, сославшись на конфиденциальность такой информации.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.