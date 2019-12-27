Премьер Украины заявил, что переговоры с Россией по газу продолжаются

"Газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще день-два", — заявил Гончаренко в пятницу на брифинге.

Протокол от 20 декабря также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.