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Премьер Украины заявил, что переговоры с Россией по газу продолжаются
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РИА Новости

Премьер Украины заявил, что переговоры с Россией по газу продолжаются

17:07 27.12.2019 (обновлено: 17:31 27.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с российской стороной по газу продолжаются, еще необходим день-два.
"Газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще день-два", — заявил Гончаренко в пятницу на брифинге.
В пятницу делегации России и Украины проводят переговоры в Вене для реализации подписанного на прошлой неделе протокола по газовому сотрудничеству. Протокол, в частности, предполагает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол от 20 декабря также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Рабочие на газоизмерительной станции
Вчера, 15:05Сказано в эфире
Эксперт прокомментировал обнуление РФ и Украиной претензий по газуРоссия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по газу с 1 января. В эфире радио Sputnik ситуацию разъяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
1602015
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Оператор ГТС УкраиныНафтогаз УкраиныГазпромАлексей ГончарукРоссияУкраинаВ мире
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