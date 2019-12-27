Премьер Украины заявил, что переговоры с Россией по газу продолжаются

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с российской стороной по газу продолжаются, еще необходим день-два.
"Газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще день-два", — заявил Гончаренко в пятницу на брифинге.
В пятницу делегации России и Украины проводят переговоры в Вене для реализации подписанного на прошлой неделе протокола по газовому сотрудничеству. Протокол, в частности, предполагает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол от 20 декабря также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
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