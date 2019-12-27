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Глава Еврокомиссии оценила последствия Brexit для Евросоюза
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РИА Новости

Глава Еврокомиссии оценила последствия Brexit для Евросоюза

16:29 27.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Последствия Brexit для внешней политики и политики безопасности в ЕС будут не столь разрушительны, как в других областях взаимодействия, заявила в интервью еженедельнику Spiegel глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Конкретно во внешней политике и политике безопасности последствия Brexit будут не столь серьёзными. Иначе чем в других областях, британцы были очень сдержанны в общей политике безопасности и блокировали некоторый прогресс внутри ЕС", - заявила фон дер Ляйен.
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Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Она добавила, что в этой связи создание европейского союза по обороне "могло быть запущено только после референдума по Brexit".
"Обе стороны сейчас стремятся к тесному сотрудничеству", - подчеркнула фон дер Ляйен.
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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода. Согласно данным голосования, парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении. Ожидается, что окончательное голосование в обеих палатах и получение королевской санкции по указанному законопроекту состоится в январе. В случае выхода Британии из ЕС 31 января переходный период продлится до конца 2020 года.
Поддержка законопроекта с небольшими изменениями, который ранее трижды отвергался парламентариями, стала возможна благодаря победе Джонсона и правящей Консервативной партии на всеобщих выборах 12 декабря. В результате выборов тори, не имевшие рабочего большинства в предыдущем составе парламента, получили на 80 человек больше в парламенте, чем все остальные партии.
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