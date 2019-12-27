Глава Еврокомиссии оценила последствия Brexit для Евросоюза

"Конкретно во внешней политике и политике безопасности последствия Brexit будут не столь серьёзными. Иначе чем в других областях, британцы были очень сдержанны в общей политике безопасности и блокировали некоторый прогресс внутри ЕС", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что в этой связи создание европейского союза по обороне "могло быть запущено только после референдума по Brexit".

"Обе стороны сейчас стремятся к тесному сотрудничеству", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода. Согласно данным голосования, парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении. Ожидается, что окончательное голосование в обеих палатах и получение королевской санкции по указанному законопроекту состоится в январе. В случае выхода Британии из ЕС 31 января переходный период продлится до конца 2020 года.