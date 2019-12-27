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В Карелию поступила лесотехника в рамках нацпроекта "Экология"
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РИА Новости

В Карелию поступила лесотехника в рамках нацпроекта "Экология"

16:28 27.12.2019 (обновлено: 16:33 27.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкРеспублика Карелия.
Республика Карелия.
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Почти 86,5 миллионов рублей выделено в 2020 году Карелии на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология"; накануне в регионе презентовали новую технику, которая будет обеспечивать сбор семян хвойных пород и охранять леса от пожаров, сообщает АНО "Заповедники России".
Всего запланировано приобрести 437 единиц техники и оборудования 30 видов: трактора, квадроциклы, оборудование для теплиц и поливочные рампы, катеры, навигаторы, ранцевые огнетушители, мотопомпы, снаряжение парашютиста-пожарного, бензопилы и многое другое.

"В рамках ФП "Сохранение лесов" поставлена задача собрать внушительный страховой фонд семян для воспроизводства различных пород деревьев. Уникальные, красивейшие карельские леса должны быть восстановлены после пожаров и вырубок, для чего потребуются тонны семян и миллионы саженцев", - отмечается в сообщении.

Один из участков, которые будут поставлять семена и саженцы для посадок и куда поступает современная техника, - лесосеменная плантация в Шуйском участковом лесничестве Прионежского района. Семена от специально выращенных здесь сосен с улучшенными наследственными свойствами, по словам экспертов, позволяют выращивать лес примерно на 10% быстрее по сравнению с "диким" семенным материалом.
"В числе прочей лесохозяйственной техники мы приобретали оборудование для питомников. За спиной у вас стоят поливочные рампы, а здесь вы видите автогидроподъёмник. Он отлично подходит для сбора семян на плантациях, где растут культуры сосны и ели", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Центра авиационной и наземной охраны лесов Республики Карелия Дмитрия Николаева.
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Автоматизированные поливочные рампы обеспечивают равномерный и "умный" полив деревьев, а подъемник для сбора шишек позволяет подниматься на высоту до 15 метров. Это облегчает сбор шишек с высоких деревьев, у которых, как признают учёные, качество семян обычно выше, чем у малорослых. Затем в "Кареллесхозе" в шишкосушильных агрегатах из шишек "добудут" семена, которые пополнят страховой фонд для воспроизводства сосны и ели.
Новая лесопожарная техника, поступающая в карельские лесничестве для профилактических противопожарных и других лесохозяйственных мероприятий, представлена на площадке бывшего Онежского тракторного завода в Петрозаводске.
"Карелия относится к зоне авиационного мониторинга, то есть пожары обнаруживаются преимущественно с помощью авиации. Прибытие к месту пожара и тушение осуществляются с применением авиации. Это острова на болотах или реках, непроходимые леса. Но вертолёт — это очень дорого, кроме того, иногда он может подвести. Поэтому первый раз в этом году мы закупили вездеход, который нам позволит частично заменить авиацию. Он семиместный, в нем полностью помещается небольшая группа со своим оборудованием и средствами пожаротушения, он суперпроходимый", - поясняет Николаев.
Также в рамках нацпроекта закуплен многофункциональный трактор "Амкодор 5300", способный работать в условиях сурового климата и бездорожья. В настоящее время он закупается в Белоруссии, но к 2023 году его начнет собирать из белорусских комплектующих местное предприятие "Амкодор-Онего".
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НацпроектыРеспублика КарелияЭкология
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