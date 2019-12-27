Минздрав Казахстана сообщил о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан

АЛМА-АТА, 27 дек – РИА Новости. Восемь пострадавших в Восемь пострадавших в крушении самолёта авиакомпании Bek Air в пятницу в Алма-Ате находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам вице-министр здравоохранения республики Камалжан Надыров.

"В стационарах находятся 47 человек, из них восемь - в крайне тяжелом состоянии, 38 - в состоянии средней тяжести, ещё один пассажир - в состоянии средней тяжести, но ближе к легкой", - сказал он на брифинге.

Замминистра сообщил, что всего пр крушении пострадали 67 человек. Часть пострадавших после осмотра и оказания первичной медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение. По его словам, медики уже провели десять операций взрослым и две операции детям. Для лечения пациентов задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций. "В стационарах города проводятся консилиумы силами профессорского и врачебного состава Алма-Аты и Нур-Султана", - добавил Надыров.

По поручению главы Минздрава из столицы в Алма-Ату направлены для оказания помощи врачи травматологи, нейрохирурги, торакальный хирург. "Все стационары имеют достаточный запас лекарственных препаратов. Всем пострадавшим и родственникам оказывается психологическая помощь. В городском центре крови обеспечен необходимый запас крови", - отметил замминистра.