Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения

По словам Кошеновой, судно стало трясти сразу после взлета. Вскоре толчки усилились, и на борту "все стало мигать", а с полок начал падать багаж

"Я пригнулась, когда все это начало падать, в колени головой. Когда подняла голову, уже передней части не было. Салон внутрь как будто изогнулся", — рассказала женщина.

Чтобы выбраться из самолета, пассажиры выбили аварийную дверь, а мужчины стали помогать остальным выйти наружу, отметила Гульнара.

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"Дети, там много было поломанных, у детей всякие травмы. В крови люди лежали, просили помочь, подвинуть ногу. Я боялась трогать", — поделилась воспоминаниями пассажир.

Гульнара рассказала, что находившиеся на борту очень долго ждали скорую помощь. Крушение произошло рано утром, поэтому когда выжившие стали выбираться из самолета, снаружи было очень темно.

"Мы только выбирались и не знали, куда идем, потому что везде снег, ямы. Когда они (спасатели. — Прим. ред.) начали вытаскить, то стали светить. Мы увидели, как все раскошено: переда нет и людей там тоже не было", — добавила Кошенова.

Самолет авиавокомпании Bek Air, следовавгший из Алма-Аты Нур-Султан , потерял высоту при взлете и потерпел крушение. Лайнер пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа, россиян среди них не было. По последним данным, погибли 12 человек. Как сообщили в Минздраве, состояние 10 пассажиров оценивается как крайне тяжелое.