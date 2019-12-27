Посол России прокомментировал строительство канала "Стамбул" в Турции

АНКАРА, 27 дек - РИА Новости, Федор Смирнов. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил РИА Новости посол РФ в Турции . Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтре о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул" между Черным и Мраморным морем.

"Тендер на строительство Cтамбульского канала официально не объявлен, технические детали проекта неизвестны. Без этого трудно делать какие-либо комментарии по данному вопросу. Но в то же время необходимо не поддаваться на разные спекуляции. Нужно понимать, что есть конвенция Монтре. Это международный документ 1936 года", - сказал Ерхов.

По его словам, конвенция, с одной стороны, регулирует порядок прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, а с другой - устанавливает ограничения по общему тоннажу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, а также сроки пребывания в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских государств.

"И именно это очень важно. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией. Одновременно необходимо понимать, что реализация такого масштабного проекта, когда и если до этого дойдет, потребует значительного количества финансовых средств и времени", - добавил российский дипломат.

Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.