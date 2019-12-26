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Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
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РИА Новости

Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"

12:43 26.12.2019
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© AP Photo / Murat Cetinmuhurdar, Presidential Press Service, PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo / Murat Cetinmuhurdar, Presidential Press Service, Pool
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтре о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул" между Черным и Мраморным морем.
Ранее Эрдоган заявил о намерении провести тендер на строительство канала "Стамбул", который, по его мнению, "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре". Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступает против этого проекта и призывает провести референдум. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что проход судов через канал "Стамбул" будет соответствовать конвенции Монтрё по Босфору.
"Мы рассматриваем канал "Стамбул" как альтернативу Босфору. У него нет никакой связи с Монтрё. Канал будет работать как водная артерия Турции", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей в Турции Партии справедливости и развития.
Конвенция Монтрё определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.
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17050630
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Ибрагим КалынАнкара (провинция)СтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганМонтреВ мире
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