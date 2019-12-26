Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"

АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции . Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтре о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул" между Черным и Мраморным морем.

Ранее Эрдоган заявил о намерении провести тендер на строительство канала "Стамбул", который, по его мнению, "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре". Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступает против этого проекта и призывает провести референдум. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что проход судов через канал "Стамбул" будет соответствовать конвенции Монтрё по Босфору.

"Мы рассматриваем канал "Стамбул" как альтернативу Босфору. У него нет никакой связи с Монтрё. Канал будет работать как водная артерия Турции", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Конвенция Монтрё определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.