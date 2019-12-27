МВД предложило ввести реальный срок за пропаганду наркотиков в Сети

Она подчеркнула, что статья не будет действовать при распространении информации о наркотиках и наркосодержащих растениях, предназначенных для использования в медицинских целях, для осуществления профессиональной деятельности врачей и фармацевтов, а также при представлении такой информации гражданам, нуждающимся в наркотиках по медицинским показаниям.