МВД предложило ввести реальный срок за пропаганду наркотиков в Сети

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. МВД разработало законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в Интернете.
Ведомство предлагает ввести наказание за это от штрафа в 50 тысяч рублей до двухлетнего лишения свободы. Как следует из документа, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов, в Уголовном кодексе должна появиться соответствующая статья.
Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что законопроект разработали по поручению Владимира Путина.
Она подчеркнула, что статья не будет действовать при распространении информации о наркотиках и наркосодержащих растениях, предназначенных для использования в медицинских целях, для осуществления профессиональной деятельности врачей и фармацевтов, а также при представлении такой информации гражданам, нуждающимся в наркотиках по медицинским показаниям.
Другие нарушения предлагается отдельно прописать в КоАП и предусмотреть за них повышенную административную ответственность, в том числе для юридических лиц.
Ранее врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров сообщил, что в министерстве в 2020 году появятся подразделения для борьбы с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете.