В МВД создадут подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в интернете

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. МВД России в следующем году создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Кирилл Смуров.
"Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена", - сказал он на круглом столе в Госдуме.
Как отметил Смуров, также могут быть приняты поправки в законодательство, которые ужесточат ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.