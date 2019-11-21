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РИА Новости

В МВД создадут подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в интернете

11:12 21.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации в Москве
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. МВД России в следующем году создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Кирилл Смуров.
"Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена", - сказал он на круглом столе в Госдуме.
Как отметил Смуров, также могут быть приняты поправки в законодательство, которые ужесточат ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.
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8 ноября, 15:27
МВД хочет ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году
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Госдума РФМВД РФРоссияОбщество
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