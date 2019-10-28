Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России.
Как следует из списка поручений главы государства, необходимо ограничить доступ к информации, публикуемой в интернете, о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о том, где их можно приобрести.
Кроме того, президент призвал проработать вопрос о введении уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду запрещенных веществ в Сети.
Также среди мер, которые следует рассмотреть, — профилактика потребления наркотиков, реабилитация и ресоциализация, поддержка негосударственных организаций, реализующих специальные программы помощи лицам, потребляющим подобные вещества.
Помимо этого, Путин поручил Министерству внутренних дел увеличить штат сотрудников для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в интернете.
Доклад нужно представить до 10 января 2020 года, далее — ежеквартально.
Парламентарии уже отреагировали на инициативу главы государства. Так, в Госдуме считают, что за пропаганду в интернете можно было бы установить наказание вплоть до лишения свободы на пять-семь лет. В свою очередь сенатор Андрей Клишас высказал мнение, что этот срок можно увеличить до 15 лет.