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РИА Новости

Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети

12:49 28.10.2019 (обновлено: 15:55 28.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России.
Как следует из списка поручений главы государства, необходимо ограничить доступ к информации, публикуемой в интернете, о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о том, где их можно приобрести.
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15 октября, 14:33РИА Новости
Минздрав разработал изменения в процедуру освидетельствования на наркотики
Кроме того, президент призвал проработать вопрос о введении уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду запрещенных веществ в Сети.
Также среди мер, которые следует рассмотреть, — профилактика потребления наркотиков, реабилитация и ресоциализация, поддержка негосударственных организаций, реализующих специальные программы помощи лицам, потребляющим подобные вещества.
Помимо этого, Путин поручил Министерству внутренних дел увеличить штат сотрудников для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в интернете.
Доклад нужно представить до 10 января 2020 года, далее — ежеквартально.
Парламентарии уже отреагировали на инициативу главы государства. Так, в Госдуме считают, что за пропаганду в интернете можно было бы установить наказание вплоть до лишения свободы на пять-семь лет. В свою очередь сенатор Андрей Клишас высказал мнение, что этот срок можно увеличить до 15 лет.
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Путин рассказал о возможном усилении подразделений по борьбе с наркотиками
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Решение, хоть и запоздалое, но очень правильное.
28 октября, 13:14
Aldanis Darkwood
71021016
Борьба с ветряными мельницами при таких масштабных финансовых оборотах. В итоге многослойное усиление коррупции в среде курирующих структур. Лично моё мнение. И соответственно возникает вопрос: по каким таким причинам, практически во всем мире, происходит либерализация по отношению к лёгким наркотикам? Загнивающий запад?))
28 октября, 14:01
тов. Адмирал - Губернатор
1441105
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