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Новое оружие России
2019-12-27T16:39+0300
https://ria.ru/20191227/1562938634.html
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
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РИА Новости

Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство

13:51 27.12.2019 (обновлено: 16:39 27.12.2019)
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© Минобороны РФРакетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс Авангард
© Минобороны РФ
Ракетный комплекс "Авангард". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.
"Хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с десяти утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил", — сказал Шойгу на селекторном совещании.
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
9 июля, 19:01Новое оружие России
У "Авангарда" в ближайшие годы не будет аналогов за рубежом, заявил Путин
Как отметил командующий РВСН Сергей Каракаев, полк дислоцирован в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область).

Что такое "Авангард"

Путин представил гиперзвуковой ракетный комплекс наряду с другими новейшими системами российского оружия в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием.
"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Президент России назвал "Авангард" "адекватным и асимметричным ответом" на систему противоракетной обороны США.
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Новое оружие РоссииВладимир ПутинАвангардМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Слава нашим ученым, инженерам, специалистам, рабочим и военным!!! У ра!
27 декабря, 14:02
Руслан Мурадов
33410410019
Столько лайков к статье, подумала, что зарплату подняли. Оказалось пушке радуются.
27 декабря, 14:41
Светлана Иванова
2566311370
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