В Совфеде заявили, что Россия не будет платить штрафы за полеты в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Российские авиакомпании не будут платить штрафы за полеты в Российские авиакомпании не будут платить штрафы за полеты в Крым , ожидания Украины в этой части бесперспективны, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 560 миллионов долларов. При этом сообщается, что Украина уже взыскала первый штраф за полет над Крымом с казахстанской авиакомпании, которая уплатила почти 6 тысяч долларов.

"Никакие штрафы наши авиакомпании за полеты в другие российские регионы Украине платить не будут. Никакой перспективы у украинской стороны в отношении российских авиакомпаний нет. А вот то, что заплатила казахстанская авиакомпания – это прецедент очень нехороший и крайне странный", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, если Украина будет и дальше оказывать давление на российские авиакомпании, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры.