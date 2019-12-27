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В Совфеде заявили, что Россия не будет платить штрафы за полеты в Крым
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РИА Новости

В Совфеде заявили, что Россия не будет платить штрафы за полеты в Крым

13:51 27.12.2019 (обновлено: 16:06 27.12.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Российские авиакомпании не будут платить штрафы за полеты в Крым, ожидания Украины в этой части бесперспективны, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 560 миллионов долларов. При этом сообщается, что Украина уже взыскала первый штраф за полет над Крымом с казахстанской авиакомпании, которая уплатила почти 6 тысяч долларов.
"Никакие штрафы наши авиакомпании за полеты в другие российские регионы Украине платить не будут. Никакой перспективы у украинской стороны в отношении российских авиакомпаний нет. А вот то, что заплатила казахстанская авиакомпания – это прецедент очень нехороший и крайне странный", - сказал РИА Новости Цеков.
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По его словам, если Украина будет и дальше оказывать давление на российские авиакомпании, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, поведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вооруженные силы УкраиныСергей ЦековРеспублика КрымСовет Федерации РФВладимир ПутинКрымСевастопольООНЭкономика
Популярные комментарии
Ой, а еще пару недель назад все такие уверенные болтатли про газ...
27 декабря, 14:00
Петя Грин
14001112
Думаю, что платить штрафы должна Украина за нанесенный моральный ущерб крымчанам...
27 декабря, 14:07
Alex Grosh
1600001
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