СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

На ней слышно, что воздушное судно получило разрешение вырулить на взлетно-посадочную полосу.

После этого диспетчер предпринял несколько безуспешных попыток запросить взлетевший борт, а затем предупредил летчиков другого лайнера, который должен был выехать на ВПП, что не может установить местоположение Fokker-100. Далее раздается сигнал тревоги.