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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T16:06+0300
https://ria.ru/20191227/1562922026.html
Выживший пассажир рухнувшего в Алма-Ате самолета рассказал о ЧП
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/54/1562915423_0:231:776:668_1036x0_80_0_0_ec02d539f8b49654ce33d05ffa78004b.jpg
РИА Новости

Выживший пассажир рухнувшего в Алма-Ате самолета рассказал о ЧП

10:28 27.12.2019 (обновлено: 16:06 27.12.2019)
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанкКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 27 дек - РИА Новости. Предприниматель из Казахстана Аслан Назаралиев, выживший в результате крушения самолета близ Алма-Аты, рассказал РИА Новости о том, что происходило на борту во время инцидента.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было 98 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Данные о жертвах крушения в настоящее время разнятся: медики сообщили о 15 погибших, МВД Казахстана – о 12.
"Сели все в самолет, он начал набирать высоту. Потом началась качка, левое крыло сначала, потом правое, потом его начало трясти и раскачивать. Но при этом самолет продолжал набирать высоту. Потом его затрясло лихорадочно, и (стал падать) вниз наискось - и ударился об землю или здание. В этот момент в его передней части, до 14 ряда, что-то разлетелось или что-то упало на нее, что крыша зажала людей. При этом в самолете никаких голосовых сигналов, инструкций, ничего не было", - сказал Назаралиев агентству.
Он рассказал, что сам находился на 15-м ряду, около которого кто-то открыл выход, и люди стали выбираться, помогая друг другу. По его словам, инцидент произошел через полторы-две минуты после взлета.
Назаралиев рассказал, что после катастрофы всех выживших отвели в аэропорт, где стали оказывать им помощь. По его мнению, большинство из погибших и пострадавших находились в самолете до 14 ряда.
Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
0201900
Обсудить 0
Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанМВД КазахстанаАлма-АтаКазахстанВ мире
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