Выживший пассажир рухнувшего в Алма-Ате самолета рассказал о ЧП

"Сели все в самолет, он начал набирать высоту. Потом началась качка, левое крыло сначала, потом правое, потом его начало трясти и раскачивать. Но при этом самолет продолжал набирать высоту. Потом его затрясло лихорадочно, и (стал падать) вниз наискось - и ударился об землю или здание. В этот момент в его передней части, до 14 ряда, что-то разлетелось или что-то упало на нее, что крыша зажала людей. При этом в самолете никаких голосовых сигналов, инструкций, ничего не было", - сказал Назаралиев агентству.