В Петербурге загорелась маршрутка, ехавшая без пассажиров

"Маршрутный автобус ПАЗ №347 двигался в Пушкин, на конечную остановку, без пассажиров. Произошло возгорание моторного отсека. Водитель успел покинуть транспортное средство. Автобус потушен, эвакуатор на месте. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.