Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T10:05+0300
https://ria.ru/20191227/1562920145.html
В Петербурге загорелась маршрутка, ехавшая без пассажиров
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2510f83624ca1448db58253b9fc23cd1.jpg
РИА Новости

В Петербурге загорелась маршрутка, ехавшая без пассажиров

10:03 27.12.2019 (обновлено: 10:05 27.12.2019)
147
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Маршрутка, которая ехала без пассажиров, загорелась в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, водитель успел покинуть салон, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, инцидент произошел в пятницу в 8.30 мск.
"Маршрутный автобус ПАЗ №347 двигался в Пушкин, на конечную остановку, без пассажиров. Произошло возгорание моторного отсека. Водитель успел покинуть транспортное средство. Автобус потушен, эвакуатор на месте. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
000200
Обсудить 0
Ленинградская областьПушкинСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
ДТП с участием автобуса в Липецкой области. 26 декабря 2019
В Липецкой области в ДТП с автобусом пострадали десять человек
Самолет Boeing 787 авиакомпании British Airways
В Баку совершил вынужденную посадку рейс "Лондон — Исламабад"
Сотрудник полиции
Двое неизвестных ограбили жителя Петербурга на 15 миллионов рублей
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Борисов заявил о срыве обновления группировки военных спутников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия не стремится к конфронтации с США, заявил Лавров
Международная космическая станция
Орбиту МКС скорректировали в два этапа, заявили в Роскосмосе
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
В Казахстане объявили траур по погибшим в авиакатастрофе
Поток людей на московской улице
Эксперт прокомментировал демографический прогноз Росстата
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге десять судов эвакуируют из-за угроз минирования
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Капитан разбившегося в Алма-Ате самолета погиб
Сотрудник полиции
Из бизнес-центра в Москве украли более десяти миллионов рублей
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проводит проверку после возгорания рейсового автобуса в Йошкар-Оле
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал самые важные законы, принятые в 2019 году
Аэропорт Шереметьево
Источник назвал возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
СНВ-3 надо продлить до 5 февраля 2021 года, заявил Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния