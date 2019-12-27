В Петербурге загорелась маршрутка, ехавшая без пассажиров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Маршрутка, которая ехала без пассажиров, загорелась в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, водитель успел покинуть салон, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, инцидент произошел в пятницу в 8.30 мск.
"Маршрутный автобус ПАЗ №347 двигался в Пушкин, на конечную остановку, без пассажиров. Произошло возгорание моторного отсека. Водитель успел покинуть транспортное средство. Автобус потушен, эвакуатор на месте. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.