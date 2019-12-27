В Дагестане создадут нацпарк "Самурский"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальный парк "Самурский" на базе равнинного участка "Дельта Самура" и горного "Шалбуздаг" будет создан в Национальный парк "Самурский" на базе равнинного участка "Дельта Самура" и горного "Шалбуздаг" будет создан в Дагестане . Соответствующее постановление 25 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев , документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Подписанным постановлением учреждён национальный парк "Самурский" (далее – национальный парк) общей площадью 48 тысяч 273 гектара на территориях Ахтынского, Дербентского, Докузпаринского и Магарамкентского районов на землях лесного фонда", - говорится в документе.

Парк будет находиться в ведении Минприроды России. Территория создаваемого нацпарка включает в себя два кластера – равнинный прибрежный участок "Дельта Самура" площадью 10,1 тысячи гектара и высокогорный участок "Шалбуздаг" площадью 38,1 тысячи гектара.

Основой равнинного участка национального парка будет территория заказника, к которому с севера примыкают лесные массивы у границы Дербентского и Магарамкентского районов. Участок занимает равнину, изрезанную рукавами рек Самур и Гюльгеричай и рассеченную многочисленными неглубокими балками и оврагами.

Вдоль берега Каспийского моря расположены ряды песчаных дюн. Флора территории насчитывает более тысячи видов, среди которых много эндемичных и реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные книги России и Республики Дагестан. В дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц, около 130 из которых – гнездящиеся виды. Зарегистрировано более 50 редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красные книги России и Республики Дагестан. Из млекопитающих отмечены занесенные в Красную книгу России кавказские подвиды выдры, лесной кошки и камышового кота. К редким видам рыб, обитающим в прибрежной акватории Каспийского моря и нижнем течении реки Самур, относятся каспийская минога, шип, осетр, белуга, стерлядь, белорыбица, волжская сельдь, каспийская кумжа, кутум и предкавказская щиповка.

Высокогорный участок представлен массивами Шалбуздаг и Базардюзи. Хребет Шалбуздаг делится на равные по длине, но абсолютно разные по геоморфологическим и высотным признакам участки. Всего на высокогорном участке выявлено около 750 видов растений, относящихся к 70 семействам. Это более 22% от всей флоры Республики Дагестан, из них 8 видов включены в Красную книгу России. В высокогорье встречается 38 краснокнижных видов животных. Территория имеет международное значение как место гнездования эндемичных видов птиц (беркут, сапсан). Здесь сохранились природные комплексы, важные для местообитания переднеазиатского леопарда и его основных кормовых объектов – кавказского тура и серны.