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В Дагестане создадут нацпарк "Самурский"
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РИА Новости

В Дагестане создадут нацпарк "Самурский"

09:30 27.12.2019 (обновлено: 09:37 27.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосёлок Кубачи (старые) в Дахадаевском районе Республики Дагестан
Посёлок Кубачи (старые) в Дахадаевском районе Республики Дагестан
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальный парк "Самурский" на базе равнинного участка "Дельта Самура" и горного "Шалбуздаг" будет создан в Дагестане. Соответствующее постановление 25 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Подписанным постановлением учреждён национальный парк "Самурский" (далее – национальный парк) общей площадью 48 тысяч 273 гектара на территориях Ахтынского, Дербентского, Докузпаринского и Магарамкентского районов на землях лесного фонда", - говорится в документе.
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Парк будет находиться в ведении Минприроды России. Территория создаваемого нацпарка включает в себя два кластера – равнинный прибрежный участок "Дельта Самура" площадью 10,1 тысячи гектара и высокогорный участок "Шалбуздаг" площадью 38,1 тысячи гектара.
Основой равнинного участка национального парка будет территория заказника, к которому с севера примыкают лесные массивы у границы Дербентского и Магарамкентского районов. Участок занимает равнину, изрезанную рукавами рек Самур и Гюльгеричай и рассеченную многочисленными неглубокими балками и оврагами.
Вдоль берега Каспийского моря расположены ряды песчаных дюн. Флора территории насчитывает более тысячи видов, среди которых много эндемичных и реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные книги России и Республики Дагестан. В дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц, около 130 из которых – гнездящиеся виды. Зарегистрировано более 50 редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красные книги России и Республики Дагестан. Из млекопитающих отмечены занесенные в Красную книгу России кавказские подвиды выдры, лесной кошки и камышового кота. К редким видам рыб, обитающим в прибрежной акватории Каспийского моря и нижнем течении реки Самур, относятся каспийская минога, шип, осетр, белуга, стерлядь, белорыбица, волжская сельдь, каспийская кумжа, кутум и предкавказская щиповка.
Высокогорный участок представлен массивами Шалбуздаг и Базардюзи. Хребет Шалбуздаг делится на равные по длине, но абсолютно разные по геоморфологическим и высотным признакам участки. Всего на высокогорном участке выявлено около 750 видов растений, относящихся к 70 семействам. Это более 22% от всей флоры Республики Дагестан, из них 8 видов включены в Красную книгу России. В высокогорье встречается 38 краснокнижных видов животных. Территория имеет международное значение как место гнездования эндемичных видов птиц (беркут, сапсан). Здесь сохранились природные комплексы, важные для местообитания переднеазиатского леопарда и его основных кормовых объектов – кавказского тура и серны.
Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включенных в границы национального парка.
Природный заповедник Столбы
4 декабря, 12:09Туризм
Красноярский заповедник "Столбы" преобразован в нацпарк
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Дмитрий МедведевМинистерство природных ресурсов и экологии РФРоссияДагестанОбщество
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