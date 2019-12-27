Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек

По данным министерства, 27 декабря в 7.22 (4.22 мск) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.