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Религия и мировоззрение
2019-12-27T07:46+0300
https://ria.ru/20191227/1562912374.html
В РПЦ изменили правила крещения детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/149935/45/1499354538_0:17:3076:1747_1036x0_80_0_0_b83b2676281aba4e2fcc96cb018f9145.jpg
РИА Новости

В РПЦ изменили правила крещения детей

00:44 27.12.2019 (обновлено: 07:46 27.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрещение детей
Крещение детей
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Крещение детей. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.

"Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)", - говорится в журнале.

Под именами "в иных национальных звучаниях", судя по комментарию к решению Синода, понимаются созвучные имена, например: Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.
Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей. В РПЦ также обратили внимание духовенства на эти изменения.
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В то же время, если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, "причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем".
Решения обосновываются тем, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам "не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями". Кроме того, отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку – это прерогатива родителей.
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Религия и мировоззрениеСвященный Синод РПЦРусская православная церковьРоссия
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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