В РПЦ изменили правила крещения детей

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.

"Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)", - говорится в журнале.

Под именами "в иных национальных звучаниях", судя по комментарию к решению Синода, понимаются созвучные имена, например: Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.

Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей. В РПЦ также обратили внимание духовенства на эти изменения.

В то же время, если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, "причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем".