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2019-12-26T18:30+0300
https://ria.ru/20191226/1562899650.html
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
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РИА Новости

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

17:32 26.12.2019 (обновлено: 18:30 26.12.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Ранее в четверг стало известно, что против матери и сестры Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела о растрате.
"Мама и сестра Рауфа Арашукова объявлены в федеральный розыск, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 160 УК Российской Федерации. Были объявлены в розыск в конце октября", — сказала Андреева.
Как следует из оглашенных в Басманном суде Москвы, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении меры пресечения Арашуковым, материалов, женщинам вменяется фиктивное трудоустройство на предприятиях "Газпрома" в Ставрополе.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
12 сентября, 21:37
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Адвокат отца экс-сенатора Владимир Постанюк выразил недоумение, "зачем следствие возбудило уголовное дело в отношении сестры Рауфа". "Она якобы девять лет не ходила на работу, но она находилась в декрете, потому что родила пятерых детей. По поводу мамы Рауфа Нелли, якобы в какой-то день она не выходила на работу, когда-то опаздывала, следствие считает, что в день невыхода на работу она якобы похитила эти деньги", — пояснил он агентству.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня, 16:32
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
296186549
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковСовет Федерации РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А вопросов к Совету Федерации не появились ,как они до такого докатились?
26 декабря, 17:58
с старый прапор
3230100
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