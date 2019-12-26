Захарова назвала действия властей Эстонии против Sputnik травлей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 26 декабря 2019

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 26 декабря 2019

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik Эстония - "они не нарушали ни законы страны, ни профессиональную этику".

Захарова провела в четверг очередной еженедельный брифинг ведомства по текущим вопросам внешней политики в желтой жилетке, присоединившись к флэшмобу в поддержку Sputnik Эстония.

"Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно, каждого сотрудника, который ходит на работу, - она не допустима. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik", - отметила Захарова на брифинге.

"Каково быть сейчас на месте сотрудников, которые вместо того, чтобы готовиться к праздникам и выполнять при этом свою работу качественно, думают о своем будущем, не нарушив, подчеркиваю, не нарушив при этом ни одного закона - ни страны пребывания, ни связанного с профессиональной этикой", - добавила представитель ведомства.

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Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский ранее запустил флэшмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом флэшмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!") и желтая жилетка. К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы РФ Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защити национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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