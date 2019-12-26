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Захарова назвала действия властей Эстонии против Sputnik травлей
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РИА Новости

Захарова назвала действия властей Эстонии против Sputnik травлей

15:35 26.12.2019 (обновлено: 17:54 26.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 26 декабря 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 26 декабря 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 26 декабря 2019
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik Эстония - "они не нарушали ни законы страны, ни профессиональную этику".
Захарова провела в четверг очередной еженедельный брифинг ведомства по текущим вопросам внешней политики в желтой жилетке, присоединившись к флэшмобу в поддержку Sputnik Эстония.
"Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно, каждого сотрудника, который ходит на работу, - она не допустима. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik", - отметила Захарова на брифинге.
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Источник: к действиям против Sputnik причастны британские кураторы
"Каково быть сейчас на месте сотрудников, которые вместо того, чтобы готовиться к праздникам и выполнять при этом свою работу качественно, думают о своем будущем, не нарушив, подчеркиваю, не нарушив при этом ни одного закона - ни страны пребывания, ни связанного с профессиональной этикой", - добавила представитель ведомства.
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский ранее запустил флэшмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом флэшмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!") и желтая жилетка. К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы РФ Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защити национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
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25 декабря, 11:33
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
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