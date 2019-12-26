Косачев прокомментировал планы Турции отправить войска в Ливию

"Скорее всего, Турция не очень хочет и участия в реальных военных действиях. Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через 3 недели", - написал Косачев в Facebook, комментируя соответствующее заявление турецкого лидера.