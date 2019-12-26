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Косачев прокомментировал планы Турции отправить войска в Ливию
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РИА Новости

Косачев прокомментировал планы Турции отправить войска в Ливию

14:30 26.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Анкара не стремится к военным действиям, несмотря на возможную отправку военнослужащих в Ливию, считает председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее в четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
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"Скорее всего, Турция не очень хочет и участия в реальных военных действиях. Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через 3 недели", - написал Косачев в Facebook, комментируя соответствующее заявление турецкого лидера.
По мнению сенатора, так Анкара заявляет, что без нее проблемы урегулирования ситуации в Ливии решаться не будут.
Парламентарий также высказался о словах Эрдогана про присутствие в Ливии двух тысяч "российских наемников". Косачев назвал их данью нынешней моде: "везде видеть Россию и приводить ее действия в качестве оправдания собственных". Сенатор считает некорректным такого рода заявления с учетом отношений Турции и РФ.
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