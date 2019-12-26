Сенатор оценил данные о подготовке США к информационной войне

"Соединённые Штаты все время ведут информационную войну против России. Это некий смысл жизни для американского сообщества", - отметил сенатор.

По словам Цекова, эффект от любых тактик воны будет очень слабым, поскольку российское общество консолидировано и не поддается пропаганде с американской стороны.