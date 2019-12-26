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Сенатор оценил данные о подготовке США к информационной войне
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РИА Новости

Сенатор оценил данные о подготовке США к информационной войне

11:01 26.12.2019
2031
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакер
Хакер
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Ничего оригинального в сообщениях о подготовке США тактики информационной войны с Россией нет, заявил RT член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.
"Соединённые Штаты все время ведут информационную войну против России. Это некий смысл жизни для американского сообщества", - отметил сенатор.
По словам Цекова, эффект от любых тактик воны будет очень слабым, поскольку российское общество консолидировано и не поддается пропаганде с американской стороны.
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.
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