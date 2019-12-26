У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Украинский премьер Алексей Гончарук поручил Минфину ограничить бюджетные расходы из-за невыполнения плана по доходам. Дыра в госбюджете оценивается в 51 миллиард гривен, а в следующем году ожидается еще больше.

Денег нет и не будет

"Расходы будут проводиться в порядке приоритетности", — предупредили в Министерстве финансов. На практике это означает, что остановлены все выплаты, кроме защищенных статей — зарплат бюджетников, пенсий и некоторых социальных пособий.

Но промышленность лишилась бюджетных денег, даже положенных по закону. В частности, прекращено возмещение экспортного НДС, из-за чего экспортеры, металлургические и аграрные предприятия — по сути, последние островки жизни в стагнирующей украинской экономике — оказались в ситуации дефицита оборотных средств. Они даже не могут выплатить зарплату сотрудникам перед новогодними праздниками.

"По всей стране будут приостановлены сотни строек, которые местные власти делали совместно с госбюджетом или за его счет", — предупредил мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов в фейсбуке.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил все это тем, что в конце года госорганы и муниципалитеты включаются в гонку по "освоению бюджетов" и неэффективно расходуют остатки средств.

Однако специалисты расценили происходящее как паническую попытку премьера перевести все государственное финансирование в ручной режим из-за катастрофической нехватки денег. За 11 месяцев текущего года бюджет Украины собрал только 810,9 миллиарда гривен (около 33,8 миллиарда долларов), что на 20% меньше плана. И дефицит приблизился к полутора миллиардам долларов.

Правительство уже прибегало к секвестированию. Летом задержали трансфер для городов из Фонда регионального развития на 7,6 миллиарда гривен и сократили на 2,5 миллиарда субвенции на социально-экономическое развитие. А 20 ноября стало известно, что Фонд социального страхования Украины приостановил выплаты по больничным листам.

Кроме того, в середине ноября правительство отменило ограничения на тарифы ЖКХ, объяснив это тем, что иначе на бюджет легла бы "лишняя" нагрузка в объеме семи миллиардов гривен.

Цеха встали

Главной причиной снижения бюджетных доходов Гончарук считает "просадку промышленности". Действительно, производство в стране сокращается уже шесть месяцев подряд, причем в ноябре — сразу на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

По данным Госстата, серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12%. "Лидируют" Хмельницкая, Закарпатская, Черниговская, Житомирская и Волынская области. В некоторых регионах промышленный спад с января по ноябрь достигает 15%.

Это связано с тем, что летом из-за внедрения правил свободного рынка электроэнергии и передачи мощностей второго блока Хмельницкой АЭС Польше возник дефицит дешевого электричества. Для некоторых металлургических предприятий тарифы взлетели на 20%.

Но даже после того, как к концу года из-за падения цен на газ стоимость электричества снизилась, производство не перешло к росту. Виной тому — правительство и Нацбанк, назанимавшие денег через государственные облигации (ОВГЗ).

"В этом году через ОВГЗ правительство одолжило почти 200 миллиардов гривен, четыре миллиарда долларов и 200 миллионов евро. <…> Это, кстати, существенно укрепило гривну и ужаснуло финансистов, которые понимают последствия такого курса для украинских производителей-экспортеров и экономики в целом", — заявил депутат Рады Владимир Арьев.

Гривна подорожала с 28 за доллар в начале января до 23,2 в конце декабря. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов указал, что искусственный рост национальной валюты, вызванный притоком спекулятивного капитала, привел к резкому снижению эффективности промышленного экспорта — производство продукции для продажи за рубеж стало убыточным.

В итоге только из-за падения объемов внешней торговли бюджет недополучил 36 миллиардов гривен. При этом долговая нагрузка поглотила весь эффект роста экономики, о котором с гордостью рассказывали украинские руководители. Все дополнительные доходы, которые бюджет сгенерировал от увеличения ВВП, ушли на обслуживание долгов, а предприятия остались без денег.

Ради МВФ

Украинские экономисты отмечают, что на самом деле ситуация с бюджетом не катастрофическая — в конце 2016 года, например, дефицит был вдвое больше, но правительство ограничивать расходы не стало.

Нынешний секвестр связан с тем, что Киев панически боится выйти за пределы дефицита, согласованного с МВФ, и лишиться очередного займа.

Без МВФ власти не в состоянии выполнить обещания по повышению пенсий, минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Но все больше доходов придется тратить на погашение долгов.