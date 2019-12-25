Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T22:28+0300
https://ria.ru/20191225/1562856677.html
Эсеры отреагировали на слова Жириновского о выборах в 2021 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/50/1525195088_0:257:2549:1691_1036x0_80_0_0_20df1d8eb4b28c58dd100137d6adeecf.jpg
РИА Новости

Эсеры отреагировали на слова Жириновского о выборах в 2021 году

22:28 25.12.2019
627
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Справедливая Россия" не переживает из-за слов лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что "СР" не пройдет в Госдуму на следующих выборах, есть уверенность в положительном результате, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Справедливой России" Олег Шеин.
Ранее Жириновский заявил, что в 2021 году "Справедливая Россия" не пройдет в Госдуму, "Единая Россия" получит 230 мест, а ЛДПР и КПРФ – 120 и 100 соответственно.
"Мы наблюдаем прекрасную корреляцию, когда высказывания уважаемого Владимира Вольфовича сбываются с точностью до наоборот. И это вселяет в нас уверенность. Если бы Жириновский сказал, что "Справедливая Россия" пройдёт в следующий парламент, я бы начал выражать беспокойство", - сказал Шеин.
Депутат уточнил, что это не первое такое заявление Владимира Жириновского, и подобные слова "СР" слышит перед каждыми выборами. Шеин отметил, что это говорит о "стабильно предсказуемых" результатах предстоящих выборов.
"Они будут такими же, как и предыдущие, где партия ("Справедливая Россия") уже трижды вошла в российский парламент", - подчеркнул Шеин.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Вчера, 16:08Союзное государство
Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский
991108
Обсудить 3
ЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФОлег ШеинВладимир ЖириновскийПолитика
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
ЦИК поручил горизбиркому Петербурга провести "работу над ошибками"
Владимир Жириновский
Эсеры не пройдут в Госдуму в 2021 году, считает Жириновский
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Шойгу назвал сроки создания системы военных госпиталей
Сотрудник полиции
В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету, пишут СМИ
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали уголовное дело Киева из-за поездов в Крым
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский
Балерины станцевали Лебединое озеро против пенсионной реформы, Париж
Балерины Парижской оперы поддержали бастующих
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2
Президент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
Путин не обсуждал на встрече с бизнесменами ситуацию вокруг "Самфара"
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Дамаск на рассвете
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
На севере Армении в квартире нашли тела четырех человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
03:28СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
Лента новостейМолния