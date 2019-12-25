Эсеры отреагировали на слова Жириновского о выборах в 2021 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Справедливая Россия" не переживает из-за слов лидера ЛДПР "Справедливая Россия" не переживает из-за слов лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что "СР" не пройдет в Госдуму на следующих выборах, есть уверенность в положительном результате, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Справедливой России" Олег Шеин

Ранее Жириновский заявил, что в 2021 году "Справедливая Россия" не пройдет в Госдуму, "Единая Россия" получит 230 мест, а ЛДПР и КПРФ – 120 и 100 соответственно.

"Мы наблюдаем прекрасную корреляцию, когда высказывания уважаемого Владимира Вольфовича сбываются с точностью до наоборот. И это вселяет в нас уверенность. Если бы Жириновский сказал, что "Справедливая Россия" пройдёт в следующий парламент, я бы начал выражать беспокойство", - сказал Шеин.

Депутат уточнил, что это не первое такое заявление Владимира Жириновского, и подобные слова "СР" слышит перед каждыми выборами. Шеин отметил, что это говорит о "стабильно предсказуемых" результатах предстоящих выборов.