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Эсеры не пройдут в Госдуму в 2021 году, считает Жириновский
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РИА Новости

Эсеры не пройдут в Госдуму в 2021 году, считает Жириновский

21:31 25.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в 2021 году "Справедливая Россия" не пройдет в Госдуму, "Единая Россия" наберет 230 мест, а ЛДПР и КПРФ – по 120 и 100 соответственно.
"Сохранится старая система смешанная, 50 в списках и 50 по округам. "Единая Россия" получит с трудом 230 – простое большинство, остальные – ЛДПР 120 и КПРФ 100. Остальные партии могут принимать участие в выборах, но 5% барьер не преодолеют, включая "Справедливую" (Россию – ред). Вот парламент 2021 года", - сказал Жириновский во время интервью радио "Комсомольская правда".
Лидер ЛДПР отметил, что его партия никогда не участвовала в выборах ради участия – "это исключается", подчеркнув, что у ЛДПР есть шанс на победу, о чем он может судить по встречам с избирателями.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
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ЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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