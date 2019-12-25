Эсеры не пройдут в Госдуму в 2021 году, считает Жириновский

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в 2021 году "Справедливая Россия" не пройдет в Госдуму, "Единая Россия" наберет 230 мест, а ЛДПР и КПРФ – по 120 и 100 соответственно.
"Сохранится старая система смешанная, 50 в списках и 50 по округам. "Единая Россия" получит с трудом 230 – простое большинство, остальные – ЛДПР 120 и КПРФ 100. Остальные партии могут принимать участие в выборах, но 5% барьер не преодолеют, включая "Справедливую" (Россию – ред). Вот парламент 2021 года", - сказал Жириновский во время интервью радио "Комсомольская правда".
Лидер ЛДПР отметил, что его партия никогда не участвовала в выборах ради участия – "это исключается", подчеркнув, что у ЛДПР есть шанс на победу, о чем он может судить по встречам с избирателями.