Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси

"Соответствующие поправки в федеральное законодательство будут внесены в начале весенней парламентской сессии", - сказал сенатор.

Он пояснил, что никотинсодержащие жевательные травяные смеси отнесены к пищевой продукции, а вся пищевая продукция должна иметь обязательный сертификат. "Все так называемые снюсы сертификатов не могут иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота", - заключил политик.