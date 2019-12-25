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Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси
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РИА Новости

Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси

19:13 25.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор разослал письмо в свои региональные отделения, позволяющее изымать из оборота продающиеся никотиносодержащие смеси, сообщил журналистам в среду глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник обратился к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу "никпэков" до внесения соответствующих поправок в законодательство. Рязанский отметил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака, однако рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки, при этом популярность у детей таких "конфет" в семь раз выше, чем у взрослых.
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"Соответствующие поправки в федеральное законодательство будут внесены в начале весенней парламентской сессии", - сказал сенатор.
"Также Роспотребнадзор оперативно разослал в региональные управления ведомства письмо, которое позволит изымать из оборота легально продающиеся никотинсодержащие смеси", - отметил Рязанский.
Он пояснил, что никотинсодержащие жевательные травяные смеси отнесены к пищевой продукции, а вся пищевая продукция должна иметь обязательный сертификат. "Все так называемые снюсы сертификатов не могут иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота", - заключил политик.
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Валерий РязанскийРоспотребнадзорСовет Федерации РФРоссияОбщество
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