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Голикова оценила эффект от увеличения средств на химиотерапию
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РИА Новости

Голикова оценила эффект от увеличения средств на химиотерапию

17:06 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Увеличенные средства на химиотерапию онкологических больных позволили полноценно пролечить в 2019 году свыше 400 тысяч россиян, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Увеличенные средства на химиотерапию онкологических больных позволили нарастить число получаемых больными курсов химиотерапии и полноценно пролечить в 2019 году свыше 400 тысяч человек", - сказала Голикова на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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По итогам 9 месяцев этого года, по ее словам, онкологические препараты заняли первое место среди всех государственных закупок лекарственных препаратов в стране. "С 2020 года почти на 30% увеличится тариф на лучевые методы диагностики и лечения, что позволит повысить доступность этой помощи для населения", - добавила она.
"Мы начинаем создавать единую систему ядерной медицины в рамках подписанного вами, Владимир Владимирович, указа по мегасайенс. Все эти меры направлены на увеличение пятилетней выживаемости и снижение одногодичной смертности таких пациентов", - пояснила Голикова.
Также, рассказала вице-премьер, в 2020 году стоит задача полностью закрыть весь цикл оказания медицинской помощи лицам, перенесшим инфаркт, инсульт или хирургическое вмешательство на сердце и сосудах.
"Таким больным на амбулаторном этапе бесплатно будут предоставляться соответствующие препараты. На эти цели в федеральном бюджете выделено свыше 10 миллиардов рублей плюс средства регионов", - отметила она.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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