Голикова оценила эффект от увеличения средств на химиотерапию

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Увеличенные средства на химиотерапию онкологических больных позволили полноценно пролечить в 2019 году свыше 400 тысяч россиян, заявила вице-премьер РФ Увеличенные средства на химиотерапию онкологических больных позволили полноценно пролечить в 2019 году свыше 400 тысяч россиян, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

"Увеличенные средства на химиотерапию онкологических больных позволили нарастить число получаемых больными курсов химиотерапии и полноценно пролечить в 2019 году свыше 400 тысяч человек", - сказала Голикова на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

По итогам 9 месяцев этого года, по ее словам, онкологические препараты заняли первое место среди всех государственных закупок лекарственных препаратов в стране. "С 2020 года почти на 30% увеличится тариф на лучевые методы диагностики и лечения, что позволит повысить доступность этой помощи для населения", - добавила она.

"Мы начинаем создавать единую систему ядерной медицины в рамках подписанного вами, Владимир Владимирович, указа по мегасайенс. Все эти меры направлены на увеличение пятилетней выживаемости и снижение одногодичной смертности таких пациентов", - пояснила Голикова.

Также, рассказала вице-премьер, в 2020 году стоит задача полностью закрыть весь цикл оказания медицинской помощи лицам, перенесшим инфаркт, инсульт или хирургическое вмешательство на сердце и сосудах.