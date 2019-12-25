В ОП представили пять предложений по работе Twitter и Facebook

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Скоординированная работа в судах по защите прав пользователей соцсетей, запрет на блокировки официальных аккаунтов органов власти и публичное отставание интересов россиян Роскомнадзором помогут в борьбе с произволом в Twitter, считает глава Фонда защити национальных ценностей, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"У нас ест пять конкретных предложений. Во-первых, начиная с 2020 года должна вестись скоординированная работа в судах по отстаиванию наших законных прав и интересов. Во-вторых, мы должны будем добиваться регистрации юридического лица Twitter и Facebook в России", - заявил он на презентации доклада о ситуации с необоснованной блокировкой аккаунтов в Twitter.
Малькевич также предлагает депутатам с учётом инцидента с блокировкой аккаунта Россотрудничества принять поправки, которые запретят любым соцсетям удалять официальные аккаунты органов власти и должностных лиц РФ, а в случае нарушения - обязать выплачивать "запредельного размера штрафы".
"Мы как гражданское общество будем требовать от Роскомнадзора, чтобы он не только активно, но и публично вёл свою деятельность по защите прав российских пользователей. В-пятых, мы инициирует масштабную мировую кампанию давления на Twitter, потому что сейчас по всем исследованиям это цензор номер один в мире", - отметил Малькевич.
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Ранее, 25 ноября, компания Twitter без объяснения причин закрыла доступ к аккаунту российского проекта "Хорошие новости", 13 декабря администрация Twitter заблокировала официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции РФ. Доступ к аккаунту восстановили лишь 18 декабря. Блокировке в последнее время также подвергся аккаунт посольства России в Сирии и самого Александра Малькевича.