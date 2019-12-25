В ОП представили пять предложений по работе Twitter и Facebook

"Мы как гражданское общество будем требовать от Роскомнадзора, чтобы он не только активно, но и публично вёл свою деятельность по защите прав российских пользователей. В-пятых, мы инициирует масштабную мировую кампанию давления на Twitter, потому что сейчас по всем исследованиям это цензор номер один в мире", - отметил Малькевич.