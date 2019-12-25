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2019-12-25T16:04+0300
https://ria.ru/20191225/1562829907.html
Врач рассказал о состоянии учителя, на которую напал школьник на Урале
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РИА Новости

Врач рассказал о состоянии учителя, на которую напал школьник на Урале

14:11 25.12.2019 (обновлено: 16:04 25.12.2019)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Врачи в Екатеринбурге осмотрели учительницу, которую школьник, предположительно, ударил молотком, и отпустили ее домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.
Ранее местное издание e1.ru написало, что ученик девятого класса школы № 24 подкараулил женщину у подъезда и напал на нее. Таким образом он хотел отомстить педагогу за плохую оценку.
"Женщина была доставлена в 36-ю больницу, осмотрена врачами. Произведены медицинские обследования, в том числе компьютерная томография. Никаких показаний для госпитализации нет", — сказали в пресс-службе горздрава.
В свою очередь, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту нападения и устанавливает обстоятельства ЧП.
В Следственном комитете сообщили, что ведомство запросило материалы полицейской проверки.
После передачи документов следователи планируют опросить пострадавшую женщину, подростка, его законных представителей, а также очевидцев. Следствие намерено установить причины конфликта.
Стоп-кадр видео конфликта с учителем в школе №2 в Сафоново
22 марта, 08:00
"Высыпали мусор на голову". Почему школьники безнаказанно травят учителей
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Обсудить 12
Свердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
М-да ! А вы говорите скотч , учебником по голове . Вот подход , надеюсь его фамилия не Раскольников . Хотя я думаю современные школьники могут и не знать к чему это . А об меня учительница ещё в третьем классе указок пять-шесть сломала . А отец ещё и ремня всыпал Дома , мама подзатыльников надавала . И в воспитательных целях отец заставил указки для учителя сделать . Указками она пользовалась моими до последних дней своей работы в школе . И вырос я отличным человеком . И огромное спасибо в ем моим учителям , низкий поклон им . Учителю здоровья и сил всё это пережить . И это за жалкие гроши .
25 декабря, 15:53
МФМаксим Филиппов
1310001
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