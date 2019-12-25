Врач рассказал о состоянии учителя, на которую напал школьник на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Врачи в Екатеринбурге осмотрели учительницу, которую школьник, предположительно, ударил молотком, и отпустили ее домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.
Ранее местное издание e1.ru написало, что ученик девятого класса школы № 24 подкараулил женщину у подъезда и напал на нее. Таким образом он хотел отомстить педагогу за плохую оценку.
"Женщина была доставлена в 36-ю больницу, осмотрена врачами. Произведены медицинские обследования, в том числе компьютерная томография. Никаких показаний для госпитализации нет", — сказали в пресс-службе горздрава.
В свою очередь, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту нападения и устанавливает обстоятельства ЧП.
В Следственном комитете сообщили, что ведомство запросило материалы полицейской проверки.
После передачи документов следователи планируют опросить пострадавшую женщину, подростка, его законных представителей, а также очевидцев. Следствие намерено установить причины конфликта.