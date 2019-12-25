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2019-12-25T15:15+0300
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СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале
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РИА Новости

СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале

15:15 25.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости. СК инициировал вопрос о передаче материала проверки по факту нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге в производство органов Следственного комитета, сообщает в среду СУСК по Свердловской области.
"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург областного СК инициирован вопрос о передаче в производство органов Следственного комитета материала проверки из органов полиции по сообщению о применении насилия подростком в отношении учительницы", - говорится в сообщении следствия.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что ученик 9 класса напал с молотком на учительницу школы № 24. Школьник якобы подстерег ее у подъезда дома. Таким образом он хотел отомстить педагогу за плохую оценку. В пресс-службе горздрава РИА Новости сообщили, что учительница серьезных травм не получила, госпитализация ей не понадобилась.
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту нападения.
В случае передачи материала в органы Следственного комитета планируется опросить пострадавшую женщину, подростка, его законных представителей, а также установить и опросить возможных очевидцев случившегося. Также следствие намерено выяснить причины конфликта, уточняет СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
16 декабря, 13:50
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Валерий ГорелыхГУМВДСледственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Может пора ввести в школах телесные наказания.....солеными розгами по арьергардному месту?
25 декабря, 15:23
elya.velichutina
2400001
Уж если так достала то мог бы пощечину влепить,но молотком это конечно говорит о психопатии школьничка,и таких поверьте сотни тысяч которые вынашивают планы мести учителям
25 декабря, 15:48
Анна Корн
201337
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