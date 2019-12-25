В Екатеринбурге проверят данные о нападении школьника на учительницу

"По данному факту в настоящее время органы внутренних дел Екатеринбурга проводят тщательную проверку, устанавливают более подробные и точные обстоятельства случившегося ЧП. Собранные материалы в ближайшее время планируется передать нашим коллегам в региональный Следственный комитет по подследственности, так как нападавший на учительницу молодой человек является несовершеннолетним. Следователи СК, получив материалы полиции и самостоятельно разобравшись в ЧП, примут обоснованное процессуальное решение", - сказал Горелых.