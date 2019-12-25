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В Екатеринбурге проверят данные о нападении школьника на учительницу
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РИА Новости

В Екатеринбурге проверят данные о нападении школьника на учительницу

14:54 25.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту нападения школьника с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что ученик 9 класса напал с молотком на учительницу школы № 24. Школьник якобы подстерег ее у подъезда дома. Таким образом он хотел отомстить педагогу за плохую оценку. В пресс-службе горздрава РИА Новости сообщили, что учительница серьезных травм не получила, госпитализация ей не понадобилась.
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"По данному факту в настоящее время органы внутренних дел Екатеринбурга проводят тщательную проверку, устанавливают более подробные и точные обстоятельства случившегося ЧП. Собранные материалы в ближайшее время планируется передать нашим коллегам в региональный Следственный комитет по подследственности, так как нападавший на учительницу молодой человек является несовершеннолетним. Следователи СК, получив материалы полиции и самостоятельно разобравшись в ЧП, примут обоснованное процессуальное решение", - сказал Горелых.
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