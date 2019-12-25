Выплата "новогоднего капитала"должна быть адресной, заявил депутат

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Для реализации меры соцподдержки пенсионеров в форме "новогоднего капитала" потребуются изменения в законодательстве, необходимо предусмотреть адресность такой выплаты в случае ее поддержки, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Для реализации меры соцподдержки пенсионеров в форме "новогоднего капитала" потребуются изменения в законодательстве, необходимо предусмотреть адресность такой выплаты в случае ее поддержки, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину письмо с предложением ввести в России "новогодний капитал" для пенсионеров, чтобы они могли потратить его на подготовку к празднику. Размер выплат предлагается привязать к средней сумме пенсий по регионам России.

"Нельзя забывать, что есть такие пенсионеры, которые работают на высокооплачиваемой работе, например, в правительстве, на госслужбе, депутаты, члены Совета Федерации, депутаты региональных парламентов... Считаю, что адресность должна быть в таких случаях", - сказал Нилов.

"Но простым письмом этот вопрос не решить. Для этого требуются изменения в законодательство, поиск источника финансирования, расчёт и понимание того, в каком объёме и как это все будет (финансироваться): из федерального бюджета, по софинансированию, из регионального бюджета. Это нужно все считать", - пояснил глава думского комитета.