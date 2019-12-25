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Выплата "новогоднего капитала"должна быть адресной, заявил депутат
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РИА Новости

Выплата "новогоднего капитала"должна быть адресной, заявил депутат

13:41 25.12.2019 (обновлено: 13:54 25.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПенсионеры на улице Москвы
Пенсионеры на улице Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Для реализации меры соцподдержки пенсионеров в форме "новогоднего капитала" потребуются изменения в законодательстве, необходимо предусмотреть адресность такой выплаты в случае ее поддержки, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину письмо с предложением ввести в России "новогодний капитал" для пенсионеров, чтобы они могли потратить его на подготовку к празднику. Размер выплат предлагается привязать к средней сумме пенсий по регионам России.
"Нельзя забывать, что есть такие пенсионеры, которые работают на высокооплачиваемой работе, например, в правительстве, на госслужбе, депутаты, члены Совета Федерации, депутаты региональных парламентов... Считаю, что адресность должна быть в таких случаях", - сказал Нилов.
"Но простым письмом этот вопрос не решить. Для этого требуются изменения в законодательство, поиск источника финансирования, расчёт и понимание того, в каком объёме и как это все будет (финансироваться): из федерального бюджета, по софинансированию, из регионального бюджета. Это нужно все считать", - пояснил глава думского комитета.
При этом он отметил, что сам всегда выступал за увеличение любых мер и объёмов социальной поддержки нуждающимся категориям граждан, но подобные инициативы рассматриваются "очень сложно".
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Вчера, 12:57
Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
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Борис Чернышов (депутат)Ярослав НиловСовет Федерации РФЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинМоскваРоссияОбщество
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