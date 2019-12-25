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В Госдуме прокомментировали правила "Яндекса" для СМИ
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали правила "Яндекса" для СМИ

13:40 25.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правила сервиса "Яндекс.Новости" по оформлению заголовков могут спровоцировать уход СМИ в соцсети и Telegram-каналы, мнение медиаиндустрии при составлении рекомендаций вряд ли было учтено, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Ранее в пресс-службе компании журналистам сообщили, что алгоритмы "Яндекс.Новостей" научились автоматически распознавать контент, нарушающий некоторые положения журналистской этики, сервис планирует исключать из своей базы СМИ за такие публикации.
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Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
Компания также опубликовала рекомендации по оформлению заголовков для партнеров сервиса. Например, согласно рекомендациям, плохим является "кликбейт-заголовок". "Яндекс" считает, что авторы такого заголовка искажают смысл и не договаривают суть новости, чтобы заинтересовать читателя.
"Насколько я понял, требования сводятся к тотальной информатизации заголовков, то есть игра слов, двойные смыслы, неявные отсылки, косвенное цитирование и метафоры, - все это попадает под запрет вместе с кликбейтом, матом, оскорблениями или призывами к насилию. Они заявляют, что стремятся к нейтральности в подаче информации, но нейтральность - это только один полюс в журналистике, другой - оценочность. Публицистика, почти весь колумнизм и авторские проекты в медиа построены на оценочности", - заявил Горелкин РИА Новости.
Как отметил депутат, в компании утверждают, что оценивать заголовки будет искусственный интеллект. Но программа, которая бы освоила человеческий язык в совершенстве, пока не создана, подчеркнул парламентарий.
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"Особенно это касается нюансов: иронии, юмора, творчества, гендерных ролей, то есть, по сути, "Яндекс" предлагает запретить у себя в агрегаторе работу с нюансами. Если СМИ начнут массово отключать от "Яндекс.Новостей", можно предсказать, что издания могут начать эмигрировать в другие агрегаторы, тот же Google. Они могут уйти в новые медиа: соцсети, Telegram-каналы, броадкастинговые платформы, где хоть как-то их контролировать будет уже на порядок сложнее. Мы все это видим на примере с Telegram", - считает депутат.
Горелкин полагает, что "Яндекс" подошел к рекомендациям к заголовкам с "программистской системностью".
"Абсолютно, на мой взгляд, не учитывалось мнение индустрии. Здесь чувствуется работа именно технарей, которые любят точность, системность", - заявил Горелкин.
"Яндекс.Новости" - новостной агрегатор, автоматически формирующий новостные сюжеты из публикаций СМИ. На сегодня у сервиса около 7 тысяч партнеров, в том числе более 2,5 тысячи партнеров, зарегистрированных в Роскомнадзоре.
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ЯндексАнтон ГорелкинРоскомнадзорГосдума РФОбщество
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