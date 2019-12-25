В Госдуме прокомментировали правила "Яндекса" для СМИ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правила сервиса "Яндекс.Новости" по оформлению заголовков могут спровоцировать уход СМИ в соцсети и Telegram-каналы, мнение медиаиндустрии при составлении рекомендаций вряд ли было учтено, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Правила сервиса "Яндекс.Новости" по оформлению заголовков могут спровоцировать уход СМИ в соцсети и Telegram-каналы, мнение медиаиндустрии при составлении рекомендаций вряд ли было учтено, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Ранее в пресс-службе компании журналистам сообщили, что алгоритмы "Яндекс.Новостей" научились автоматически распознавать контент, нарушающий некоторые положения журналистской этики, сервис планирует исключать из своей базы СМИ за такие публикации.

Компания также опубликовала рекомендации по оформлению заголовков для партнеров сервиса. Например, согласно рекомендациям, плохим является "кликбейт-заголовок". "Яндекс" считает, что авторы такого заголовка искажают смысл и не договаривают суть новости, чтобы заинтересовать читателя.

"Насколько я понял, требования сводятся к тотальной информатизации заголовков, то есть игра слов, двойные смыслы, неявные отсылки, косвенное цитирование и метафоры, - все это попадает под запрет вместе с кликбейтом, матом, оскорблениями или призывами к насилию. Они заявляют, что стремятся к нейтральности в подаче информации, но нейтральность - это только один полюс в журналистике, другой - оценочность. Публицистика, почти весь колумнизм и авторские проекты в медиа построены на оценочности", - заявил Горелкин РИА Новости.

Как отметил депутат, в компании утверждают, что оценивать заголовки будет искусственный интеллект. Но программа, которая бы освоила человеческий язык в совершенстве, пока не создана, подчеркнул парламентарий.

"Особенно это касается нюансов: иронии, юмора, творчества, гендерных ролей, то есть, по сути, "Яндекс" предлагает запретить у себя в агрегаторе работу с нюансами. Если СМИ начнут массово отключать от "Яндекс.Новостей", можно предсказать, что издания могут начать эмигрировать в другие агрегаторы, тот же Google. Они могут уйти в новые медиа: соцсети, Telegram-каналы, броадкастинговые платформы, где хоть как-то их контролировать будет уже на порядок сложнее. Мы все это видим на примере с Telegram", - считает депутат.

Горелкин полагает, что "Яндекс" подошел к рекомендациям к заголовкам с "программистской системностью".

"Абсолютно, на мой взгляд, не учитывалось мнение индустрии. Здесь чувствуется работа именно технарей, которые любят точность, системность", - заявил Горелкин.