Глава ЦИК рассказала о проверках по ходу кампании в Петербурге

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель ЦИК Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о прокурорских проверках по факту бездействия правоохранительных органов Санкт-Петербурга по ходу прошедшей избирательной кампании.

"У нас принята стратегия, потому что там системные проблемы, одним махом их не решить, поэтому потребуется тщательный, ежедневный, системный контроль. Мы от своего не отступим и действительно будем принимать все возможные меры, которые в рамках нашей компетенции", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Однако она отметила, что "есть один аспект, и пока он не будет решен, наша работа не даст того эффекта, который требуется - это то, что касается неотвратимости наказания".

По ее словам, за время избирательной кампании в Петербурге ЦИК направил в правоохранительные органы 69 обращений, 11 из которых в МВД России, 43 в органы прокуратуры, 15 в следственные органы СК.

"Но, к сожалению, правоохранительные органы Санкт-Петербурга, я бы так сказала, часто или пассивно или не оперативно реагировали на наши обращения. Если бы своевременно был бы схвачен за руку хоть один "браток", которые своими телами перекрывали возможность кандидатам сдать документы, если бы хоть кто-то был своевременно привлечен по линии правоохранительных органов к административной ответственности, я уверена, что другие бы, по крайней мере, большинство, остерегались бы так нагло действовать", - сказала она.

Памфмилова напомнила, что ей пришлось обратиться за помощью к президенту и затронуть эту тему во время встречи с ним.

"И по тем материалам, которые мной были представлены, было дано поручение генеральной прокуратуре проверить нашу информацию. Вот у нас есть промежуточные результаты проверок", - подчеркнула председатель ЦИК.

Она также напоминала, что за результатами проведения процессуальных проверок в Генпрокуратуре установлен контроль.

"В результате этого прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены отдельные факты несоблюдения требований уголовно-процессуального законодательства. Ненадлежащего исполнения сотрудниками правоохранительных органов возложенных на них обязанностей в ходе проверок заявлений и обращений граждан, поступивших в том числе из ЦИК России, о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в ходе избирательной кампании",- сказала Памфилова.

Она отметила, что по названным фактам прокуратура Санкт-Петербурга вынесла городскому управлению МВД представление об устранении нарушения закона и поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, включая их руководителей.

"...Работа идёт, мы тоже держим это на контроле. Поскольку, ещё раз повторяю, что без важнейшего аспекта - неотвратимости наказания за правонарушения на выборах - очень сложно оздоравливать систему, как внутри системы, так и вовне", - резюмировала председатель ЦИК.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге состоялись муниципальные и губернаторские выборы. На этапе регистрации кандидаты в муниципальные депутаты жаловались на нарушения в работе избирательных комиссий муниципальных образований, которые отказывали им в регистрации.

ЦИК РФ в сентябре признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов 8 сентября.

Горизбиркому Петербурга поручили провести всесторонний анализ работы избирательных комиссий в ходе муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности.