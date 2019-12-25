Темрезов: реализация нацпроектов – главная задача властей КЧР

Глава КЧР Рашид Темрезов на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ

ЧЕРКЕССК, 25 дек – РИА Новости. Реализация национальных проектов приведет к положительным изменениям в жизни людей, поэтому является главной задачей властей республики. Об этом глава КЧР Реализация национальных проектов приведет к положительным изменениям в жизни людей, поэтому является главной задачей властей республики. Об этом глава КЧР Рашид Темрезов сказал во вторник на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ.

Нацпроектам приоритет

На встрече с журналистами Рашид Темрезов в числе главных событий уходящего года в регионе назвал начало реализации нацпроектов. В дальнейшем эта работа продолжится в более напряженном режиме, обещал глава республики.

"Нацпроекты – это инициатива президента страны, соответственно на каждом руководителе лежит большая ответственность за их исполнение. Республика участвует в 10 нацпроектах в сфере демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, безопасных и качественных дорог, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта", - сказал глава КЧР.

В числе других важных и запоминающихся событий он назвал открытие первой республиканской детской больницы и современного онкологического центра, рост рождаемости, реконструкция десятков домов культуры в сельской местности, строительство спортивных объектов, улучшение качества дорог и благоустройство населенных пунктов, старт программы по мини-садам в Урупском районе КЧР.

Представители СМИ спросили Темрезова, какие позитивные изменения ждут учителей республики в новом году и в целом – в системе образования.

Глава КЧР ответил, что повышение качества образования в школах - первостепенная задача для республиканских властей.

"В следующем году в рамках региональной программы по развитию образования мы планируем стимулировать наших молодых учителей. Это будут серьезные выплаты", - сказал руководитель региона.

По словам Темрезова, речь идет как о городах, так и сельских населенных пунктах.

"Большим подспорьем станет и реализация проекта "Земский учитель", благодаря которому только в следующем году в сельские школы придут 27 педагогов, а до 2022-го - 47", - уточнил глава региона.

Туризм и кадры

Журналисты задали ряд вопросов, касающихся туристической отрасли в регионе. Руководитель региона ответил, все курорты республики по-своему привлекательны для туристов, особенно – в зимний период.

"Год еще не закончился, но по предварительным данным в 2019-м регион посетило около 1,5 миллиона человек. О чем это говорит? Наши курорты – Домбай, Архыз, Теберда - популярны! Это влечет за собой увеличение количества гостиниц, пунктов питания, прокатов и магазинов, которые представлены малым и средним бизнесом", - сказал Темрезов.

Он добавил также, что на строительстве объектов в "Архызе" на постоянной основе работает порядка 900 человек с зарплатой выше средней по республике, а всего с начала строительства курорта уже трудоустроено свыше 2 тысяч местных жителей.

В целом, не только вопрос создания рабочих мест, но и воспитание молодых квалифицированных кадров – на контроле республиканских властей. В регионе также прорабатывается вопрос усиления технического и аграрного образования. К примеру, Глава региона сообщил о своем решении открыть в республике два лицея - филиала федеральных высших учебных заведений.

"По моей инициативе также будет запущен проект "Кадровый резерв КЧР". Пусть это станет социальным лифтом и даст возможность успешно самореализоваться любому желающему в самых разных отраслях", - сказал Темрезов.

Экология

Представители СМИ затронули также вопрос по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения в населенных пунктах КЧР.

"Еще 8 лет назад доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, была на уровне 51 %, сегодня – порядка 70%. В рамках нацпроекта "Экология" разработан федеральный проект "Чистая вода". Так вот, в 2019-2021 годах программой предусмотрено строительство нескольких групповых водопроводов и девяти объектов водоснабжения, что позволит обеспечить качественной питьевой водой население республики численностью около 50 тысяч человек", - сказал глава КЧР.

Журналистов интересовал вопрос, как в Карачаево-Черкесии проводится работа по внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере?

Цифровизация и безопасность

По словам Темрезова, в 2019 году в рамках регионального проекта национальной программы "Цифровая экономика РФ" "Информационная инфраструктура" обеспечены высокоскоростным доступом в сеть интернет 80 социально значимых объектов.

"Это школы, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты, администрации сельских поселений. Мы успешно провели мероприятия по переходу на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание. Зона покрытия сетью цифрового телевещания составляет 99,8% населения Карачаево-Черкесии. Этот показатель - один из лучших по стране", - сказал глава КЧР.

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ © Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ