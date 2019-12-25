Суд под Владимиром "воскресил" ошибочно признанного умершим мужчину

ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Суд во Владимирской области аннулировал запись о смерти пожилого мужчины, которого считали утонувшим, а на самом деле он попал в психиатрическую больницу, сообщает в среду прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, 69-летний житель Москвы на протяжении последних 10 лет проживал в городе Киржач Владимирской области с сожительницей, связи с родственниками из столицы не поддерживал.

"В январе 2019 года Ч. вышел из дома в городе Киржач и в связи с неадекватным поведением в общественном месте доставлен сотрудниками полиции в психиатрическую больницу, где у него было установлено наличие психического заболевания. С указанного времени Ч. проходит лечение в данном медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Как информирует прокуратура, сожительница мужчины, не зная, где он, обратилась в полицию с заявлением о его розыске.

"При этом в июне 2019 года на территории города Киржач в одном из водоемов обнаружено тело мужчины, который в связи с давностью смерти ошибочно был опознан сожительницей как Ч. В связи с этим, органом ЗАГС администрации Киржачского района составлена запись акта о смерти данного мужчины", - сообщает прокуратура.

По ее данным, в результате мужчина лишился права на получение пенсии, а также был снят с регистрации по месту жительства в Москве.

"Учитывая данные обстоятельства, Суздальский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании записи о смерти Ч. Решением суда от требования прокурора удовлетворены", - сообщает прокуратура.