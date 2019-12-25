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Посол Ирана: Тегеран и Москва должны совершить скачок в отношениях
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РИА Новости

Посол Ирана: Тегеран и Москва должны совершить скачок в отношениях

10:15 25.12.2019 (обновлено: 10:28 25.12.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Тегеран и Москва должны совершить скачок в экономических отношениях, стороны обладают высоким потенциалом, однако связи в экономике находятся не на должном уровне, заявил новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.
В политической сфере отношения Ирана и России находятся на хорошем уровне, добавил посол, указав на направления, по которым сторонам необходимо сделать большее.
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"Другим же направлением сотрудничества является экономический сектор. Объем товарооборота между двумя странами невелик – меньше 2 миллиардов долларов. На мой взгляд, этот показатель необходимо увеличить", - сказал Джалали в интервью РИА Новости, отметив, что отношения должны прогрессировать в направлении стратегических.
По его словам, у России и Ирана высокий потенциал для развития экономического взаимодействия: значительную часть своих экономических потребностей Иран мог бы удовлетворить за счет России и импорта из нее, в то время как ИРИ тоже есть, что предложить своему северному соседу, в том числе сельскохозяйственную продукцию.
"В экономической сфере, думаю, нам необходимо постараться совершить скачок, в особенности с учетом того, что Иран подписал соглашение с ЕАЭС, и это соглашение было ратифицировано парламентом", - сказал посол.
С учетом того, что Россия является одним из крупнейших производителей и экспортером зерновых культур, Иран мог бы быть хорошим транзитным маршрутом для экспорта российского зерна, добавил он.
Джалали, бывший депутат парламента Ирана, во вторник прибыл в Москву, сменив на должности посла Ирана Мехди Санаи, представлявшего интересы своей страны с 2013 года.
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