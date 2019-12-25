Казем Джалали: Россия и Иран борются с экономическим терроризмом США

В Москву во вторник прибыл новый посол Ирана – на эту должность был назначен бывший депутат парламента, экс-глава парламентской группы дружбы двух стран Казем Джалали . На посту он сменил Мехди Санаи, представлявшего интересы Ирана в Российской Федерации с 2013 года. Накануне своего отъезда из Тегерана в интервью корреспонденту РИА Новости он оценил состояние двусторонних отношений, озвучил намерение совместно с Россией противодействовать "терроризму" США, а также рассказал о рекорде, который предстоит установить в ближайшее время Военно-морским силам Ирана.

— Какие цели вы ставите перед собой как новым главой дипмиссии?

— Иран и Россия – две важные и сильные страны в регионе. Наши отношения должны прогрессировать в направлении стратегических. Думаю, что в политической сфере наши отношения находятся на очень хорошем уровне. Что касается культурной сферы, то у нас близкие отношения, однако в этом направлении необходимо сделать больше, поскольку обе нации знают друг друга не очень хорошо, а иногда мы даже смотрели друг на друга через западную призму. Мы должны видеть друг друга напрямую без каких-либо посредников.

По этой причине необходимо расширить связи и общение двух стран. На наш взгляд, число туристов, которые приезжают из России в Иран и из Ирана в Россию, находится на низком уровне. Мы точно можем прибавить в этом. Россия – обширная и привлекательная страна, у которой есть как исторические, так и природные достопримечательности. То же самое с Ираном.

Другим же направлением сотрудничества является экономический сектор. Объем товарооборота между двумя странами невелик – меньше двух миллиардов долларов. На мой взгляд, этот показатель необходимо увеличить. Большую часть своих экономических потребностей мы могли бы удовлетворить за счет торговли с Россией. Исламская Республика Иран, в свою очередь, обладает возможностями в торговле фруктами, овощами, рыбной продукцией. Так что мы могли бы шире присутствовать на российском рынке. В экономической сфере, думаю, нам необходимо постараться совершить скачок, в особенности с учетом того, что Иран подписал соглашение с ЕАЭС и это соглашение было ратифицировано парламентом.

Россия является одним из крупнейших производителей и экспортером зерновых культур. Иран мог бы быть хорошим транзитным маршрутом для экспорта российского зерна.

— То есть во время вашей миссии основным приоритетом в развитии двусторонних отношений будет экономическая и культурная сферы?

— Нам необходимо укрепить политические отношения, расширить двустороннее, региональное и международное сотрудничество, совместно бороться с терроризмом, а также противостоять экономическому терроризму США, которые ввели санкции как против нас, так и против России.

— В конце декабря должны пройти совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая в Индийском океане. Будут ли страны чаще проводить военные учения в будущем?

— Цель этих учений – мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством. Мы убеждены, что обеспечение безопасности в районе Индийского океана и Персидском заливе играет большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией, в особенности с учетом транспортного коридора Север-Юг.

У нас и прежде были совместные маневры. Я убежден, что обе страны, принимая во внимание наличие общего понимания вызовов, должны продолжить близкое сотрудничество в этой сфере, которое позволяет сохранить мир и стабильность в регионе.

— Иными словами, в будущем могут пройти и другие учения, к примеру, сухопутных сил, а не только морских?

— Страны сотрудничают в различных сферах, поэтому да, такая вероятность есть.

— В скором времени корабли Военно-морских сил армии Ирана отправятся в Санкт-Петербург по случаю Дня Военно-морского флота России. Каковы цели этого весьма долгого морского пути?

— Это морское плавание станет новым рекордом Военно-морских сил Ирана, поскольку они преодолеют расстояние в более чем 12 тысяч миль (почти 20 тысяч километров). Это будет хорошим подспорьем показать наши возможности, а также продемонстрирует высокий уровень сотрудничества Ирана и России в этой сфере.

— Сколько раз могут встретиться президенты Ирана и России в следующем году? Возможна ли встреча президентов в ближайшее время, идет ли к ней подготовка?

— Принимая во внимание сотрудничество Ирана с Россией, в особенности во время президентских сроков господина Путина и господина Роухани, и представленные обоими лидерами региональные инициативы, количество встреч на высшем уровне стало больше. Полагаю, что на данный момент президенты двух стран провели 19 встреч друг с другом. В августе в Сочи планировался саммит Иран-Россия-Азербайджан, однако его проведение было отложено. Надеемся, что эта встреча пройдет в скором времени.

— Есть ли дата проведения саммита астанинской тройки (Иран-Россия-Турция)?

— К настоящему моменту точная дата этого саммита пока не определена, однако переговоры и встречи точно пройдут.

— С учетом запрета на участие России в международных спортивных соревнованиях, могут ли Россия и Иран установить более тесные контакты в спортивной сфере?

— Да, новость о запрете России принимать участие в международных соревнованиях вызывает сожаление, я был опечален этой вестью. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что Россия и Иран находятся на передовых позициях в различных видах спорта в мире. На мой взгляд, сотрудничество по различным спортивным сферам должно быть более близким.

— Ваша предстоящая поездка будет не первым знакомством с Россией?

— Четыре года я был руководителем парламентской группы дружбы Ирана и России и за это время неоднократно бывал в России. Я принимал участие в семи раундах переговоров по правовому статусу Каспийского моря, часть из которых проходила в РФ. У меня также есть друзья в России среди российских парламентариев как в Думе, так и Совете Федерации.

Я вижу в россиянах любознательность и рассудительность. В истории России много выдающихся личностей — Толстой, Пушкин, Достоевский, Менделеев. У россиян есть тяга к науке, они люди серьезные. В вопросе дружбы им можно доверять.