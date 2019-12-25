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Новый посол Ирана в России намерен работать над ростом турпотока
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РИА Новости

Новый посол Ирана в России намерен работать над ростом турпотока

10:12 25.12.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкМечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Новый посол Ирана в России Казем Джалали сообщил в интервью РИА Новости о намерении работать над ростом туристического потока обеих стран, отметив, что на данный момент число туристов находится на низком уровне.
По его словам, в культурной сфере у России и Ирана достаточно близкие отношения, однако их необходимо расширять, поскольку россияне и иранцы плохо знают друг друга или смотрят друг на друга под углом, подаваемым Западом.
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"По этой причине необходимо расширить связи и общение двух стран. На наш взгляд, число туристов, которые приезжают из России в Иран и из Ирана в Россию, находится на низком уровне. Мы точно можем прибавить в этом", - сказал Джалали.
Россия – обширная и привлекательная страна, у которой есть как исторические, так и природные достопримечательности, то же касается и Ирана, добавил он.
Джалали, бывший депутат парламента Ирана, во вторник прибыл в Москву, сменив на должности посла ИРИ Мехди Санаи, представлявшего интересы своей страны с 2013 года.
Читайте полный текст интервью >>
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Казем ДжалалиРоссияИранВ мире
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