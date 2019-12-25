Новый посол Ирана в России намерен работать над ростом турпотока

ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Новый посол Новый посол Ирана в России Казем Джалали сообщил в интервью РИА Новости о намерении работать над ростом туристического потока обеих стран, отметив, что на данный момент число туристов находится на низком уровне.

По его словам, в культурной сфере у России и Ирана достаточно близкие отношения, однако их необходимо расширять, поскольку россияне и иранцы плохо знают друг друга или смотрят друг на друга под углом, подаваемым Западом.

"По этой причине необходимо расширить связи и общение двух стран. На наш взгляд, число туристов, которые приезжают из России в Иран и из Ирана в Россию, находится на низком уровне. Мы точно можем прибавить в этом", - сказал Джалали.

Россия – обширная и привлекательная страна, у которой есть как исторические, так и природные достопримечательности, то же касается и Ирана, добавил он.