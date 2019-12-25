Мантуров рассказал о поддержке МС-21 и SSJ100

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ SSJ100. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько средств из федерального бюджета планируется направить на поддержку российских самолетов МС-21

"Сегодня каких-то чрезвычайных объемов, которые требуют срочных решений, нет. Бюджет по SSJ и МС-21 сверстан на ближайшие два года", - сказал Мантуров в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о возможном объеме господдержки для продвижения SSJ.

"В части финансирования НИОКР мы планируем в 2020-2022 годах направить до 56 миллиардов рублей на программы по SSJ и МС-21, включая работы по импортозамещению. Поддержка лизинга этих воздушных судов потребует из федерального бюджета до 29,5 миллиарда рублей в этот же период. На формирование системы послепродажного обслуживания планируется направить 22,1 миллиарда рублей, а на организацию условий для вывода на рынок МС-21 - до 13,7 миллиарда рублей", - добавил министр.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.