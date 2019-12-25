Власти Удмуртии закупили технику для восстановления лесов

УФА, 25 дек – РИА Новости. Удмуртия закупила лесовосстановительную и лесопожарную технику для работ в труднодоступных местах на сумму 96 миллионов рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов в социальной сети.

"По национальному проекту "Экология" в Удмуртию поступило еще 24 единицы лесопожарной и лесовосстановительной техники: легковые грузопассажирские автомобили высокой проходимости, лесопожарный автомобиль, автомобили высокой проходимости, гусеничная транспортная машина. Благодаря новой технике патруль сможет добраться даже в самые труднодоступные места, а лесовосстановительным работам будет уделено еще больше внимания", - пишет Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" . Руководитель региона отметил, что в следующем году власти республики продолжат обновлять лесной автопарк.

В пресс-службе главы Удмуртии РИА Новости пояснили, что "изначально в рамках нацпроекта республики было выделено более 58 миллионов рублей на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования. В августе уже было закуплено 27 единиц спецтранспорта". "Тогда Удмуртская Республика одна из первых своевременно выполнила все обязательства по приобретению техники, в связи с чем было принято решение о выделении дополнительных средств в размере 37,8 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги приобрели 24 единицы техники и 128 единиц спецоборудования", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, новая техника будет направлена во все филиалы автономного учреждения республики "Удмуртлес" - Завьяловолес, Селтылес, Сюмсилес, Балезинолес, Глазовлес, Воткинсклес, Можгалес. "Обновление спецтехники увеличивает оперативность реагирования на лесные пожары, на качество выполнения мероприятий по лесовосстановлению и, соответственно, на оперативность работы лесных инспекторов по пресечению правонарушений. Закупается только отечественный транспорт, по проходимости они отвечают самым высоким требованиям", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Дениса Удалова.