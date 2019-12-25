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Удмуртская Республика
2019-12-25T09:23+0300
https://ria.ru/20191225/1562811593.html
Власти Удмуртии закупили технику для восстановления лесов
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РИА Новости

Власти Удмуртии закупили технику для восстановления лесов

09:23 25.12.2019
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. ТомилинаНациональный парк "Нечкинский" в Удмуртии
Национальный парк Нечкинский в Удмуртии
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. Томилина
Национальный парк "Нечкинский" в Удмуртии. Архивное фото
УФА, 25 дек – РИА Новости. Удмуртия закупила лесовосстановительную и лесопожарную технику для работ в труднодоступных местах на сумму 96 миллионов рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов в социальной сети.
"По национальному проекту "Экология" в Удмуртию поступило еще 24 единицы лесопожарной и лесовосстановительной техники: легковые грузопассажирские автомобили высокой проходимости, лесопожарный автомобиль, автомобили высокой проходимости, гусеничная транспортная машина. Благодаря новой технике патруль сможет добраться даже в самые труднодоступные места, а лесовосстановительным работам будет уделено еще больше внимания", - пишет Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Руководитель региона отметил, что в следующем году власти республики продолжат обновлять лесной автопарк.
В пресс-службе главы Удмуртии РИА Новости пояснили, что "изначально в рамках нацпроекта республики было выделено более 58 миллионов рублей на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования. В августе уже было закуплено 27 единиц спецтранспорта". "Тогда Удмуртская Республика одна из первых своевременно выполнила все обязательства по приобретению техники, в связи с чем было принято решение о выделении дополнительных средств в размере 37,8 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги приобрели 24 единицы техники и 128 единиц спецоборудования", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, новая техника будет направлена во все филиалы автономного учреждения республики "Удмуртлес" - Завьяловолес, Селтылес, Сюмсилес, Балезинолес, Глазовлес, Воткинсклес, Можгалес. "Обновление спецтехники увеличивает оперативность реагирования на лесные пожары, на качество выполнения мероприятий по лесовосстановлению и, соответственно, на оперативность работы лесных инспекторов по пресечению правонарушений. Закупается только отечественный транспорт, по проходимости они отвечают самым высоким требованиям", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Дениса Удалова.
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В сообщении отмечается, что поступившая в августе техника уже применяется при подготовке почвы для создания лесных культур, доставке личного состава к месту проведения работ, в мероприятиях по предупреждению лесных пожаров. "В числе закупленных агрегатов есть и машины для патрулирования лесов. Это однозначно поможет и в борьбе с незаконными вырубками. Всего в рамках реализации нацпроекта "Экология" в 2019 году Удмуртия получила на приобретение техники более 96 миллионов рублей. На эти средства закуплена 51 единица спецтранспорта и 128 единиц оборудования, при этом из них 3 единицы техники и оборудование купили за счёт экономии на торгах", - говорится в сообщении.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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