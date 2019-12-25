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Пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл в Симферополь
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РИА Новости

Пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл в Симферополь

07:33 25.12.2019 (обновлено: 07:43 25.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
Стоянка в Симферополе продлится 15 минуту, после чего поезд отправится в конечную точку маршрута Севастополь, где состоится торжественная встреча.
Встретить приезжающих пришли десятки крымчан. Некоторые с цветами. Люди скандировали: "Слава России". Среди встречающих глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев.
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
04:39
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Всего дистанция маршрута поезда "Таврия" составляет 2741 километр. Время в пути - 43,5 часа.
При этом, первым пассажирам, прибывшим Крым на поезде "Таврия" 25 и 26 декабря, будут подарена индивидуальная пластиковая карта "Карта гостя Крыма и Севастополя"
"Сервис "Карта гостя Крыма" позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте Крыма безналичным способом с экономией, благодаря включенной транспортной карте", - говорится в сообщении крымского правительства.
Картой можно воспользоваться более чем в 300 музеях, дворцах, отелях, кафе, аквапарках, дельфинариях, экскурсионных бюро, винных заводах, такси на территории всего крымского полуострова.
"Гранд Сервис Экспресс" ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.
Мост, по которому пойдут поезда в Крым
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

Молодые люди стоят напротив Крымского моста
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

Люди фотографируются напротив Крымского моста
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Женщина кормит чаек на берегу Керченского пролива
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

Вид на Крымский мост с Крымского полуострова
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Старт движения запланирован на 24 декабря.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

Крымский мост через Керченский пролив
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

Патрульный катер проплывает мимо Крымского моста
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
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