Пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл в Симферополь

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Стоянка в Симферополе продлится 15 минуту, после чего поезд отправится в конечную точку маршрута Севастополь, где состоится торжественная встреча.

Встретить приезжающих пришли десятки крымчан. Некоторые с цветами. Люди скандировали: "Слава России". Среди встречающих глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев.

Всего дистанция маршрута поезда "Таврия" составляет 2741 километр. Время в пути - 43,5 часа.

При этом, первым пассажирам, прибывшим Крым на поезде "Таврия" 25 и 26 декабря, будут подарена индивидуальная пластиковая карта "Карта гостя Крыма и Севастополя"

"Сервис "Карта гостя Крыма" позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте Крыма безналичным способом с экономией, благодаря включенной транспортной карте", - говорится в сообщении крымского правительства.

Картой можно воспользоваться более чем в 300 музеях, дворцах, отелях, кафе, аквапарках, дельфинариях, экскурсионных бюро, винных заводах, такси на территории всего крымского полуострова.

"Гранд Сервис Экспресс" ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост.