Пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл в Симферополь

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.
Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.
Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.
Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.
Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.
Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.
Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.
Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.
Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.
Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.
Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.
Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.
Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.
Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.
Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.
Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.
Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.
Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.
Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.
Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.