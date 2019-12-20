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Мост, по которому пойдут поезда в Крым
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РИА Новости

Мост, по которому пойдут поезда в Крым

14:49 20.12.2019
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Работы по сооружению железнодорожной части моста в Крым завершены, в ближайшие дни на полуостров приедут первые поезда. Самый протяженный в России мост — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

Молодые люди стоят напротив Крымского моста
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

Люди фотографируются напротив Крымского моста
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Женщина кормит чаек на берегу Керченского пролива
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

Вид на Крымский мост с Крымского полуострова
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Старт движения запланирован на 24 декабря.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

Крымский мост через Керченский пролив
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

Патрульный катер проплывает мимо Крымского моста
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Крымский мостФото
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