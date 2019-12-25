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2019-12-25T09:30+0300
https://ria.ru/20191225/1562807363.html
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
https://cdn22.img.ria.ru/images/156281/17/1562811760_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_1c4ee64a587626274a274bec82f97e61.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

04:39 25.12.2019 (обновлено: 09:30 25.12.2019)
28802
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Опубликовано видео прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту.
На кадрах видно, как состав идет под арками, которые подсвечены в цвета российского флага.
Поезд "Таврия" должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных составов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, их оператором стала компания "Гранд Сервис Экспресс".
Также во вторник вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд, который прибудет в крымскую столицу через 33 часа. Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник дал Владимир Путин.
Мост, по которому пойдут поезда в Крым
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

Молодые люди стоят напротив Крымского моста
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

Люди фотографируются напротив Крымского моста
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Женщина кормит чаек на берегу Керченского пролива
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

Вид на Крымский мост с Крымского полуострова
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Старт движения запланирован на 24 декабря.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

Крымский мост через Керченский пролив
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

Патрульный катер проплывает мимо Крымского моста
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
45642026
Обсудить 32
ТуризмНовости - ТуризмГранд Сервис ЭкспрессКрымский мостВладимир ПутинМоскваСимферопольКрымСевастопольРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Горжусь Путиным, горжусь Россией. Молодцы.
25 декабря, 06:58
Розовый Бот
5722005
ну что сказать, молодцы!
25 декабря, 05:36
cchebak7510
6400000
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