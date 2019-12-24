Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-24T21:59+0300
https://ria.ru/20191224/1562804027.html
Азербайджан и Россия ввели в строй мост через реку Самур на госгранице
https://cdn22.img.ria.ru/images/17235/19/172351943_0:51:512:339_1036x0_80_0_0_f615f612b870a9188d8f104621599e26.jpg
РИА Новости

Азербайджан и Россия ввели в строй мост через реку Самур на госгранице

21:52 24.12.2019 (обновлено: 21:59 24.12.2019)
77
© РИА Новости / Галина КмитПограничный столб
Пограничный столб
© РИА Новости / Галина Кмит
БАКУ/МАХАЧКАЛА, 24 дек - РИА Новости. Автомобильный мост через реку Самур на границе Азербайджана и РФ в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр" ввели в строй во вторник, он является частью проекта транспортного коридора "Север-Юг", передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия моста приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, глава Дагестана Владимир Васильев, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.
"Это мост дружбы, добрососедства. Мост открывает новые возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Он укрепит связь приграничных районов, ещё более сблизит наши народы", - сказал Мустафаев на церемонии открытия.
По словам Орешкина, это был "проект с большой историей, он обсуждался долго". "Прекрасный мост, сделан очень качественно. Очень важная история для наших государств. Связи между нашими странами укрепляются. Темп роста товарооборота между нашими странами - 25%, мы развиваем наши взаимоотношения".
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания ряда межправительственных и межведомственных документов. 1 сентября 2018
20 декабря, 04:01
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
Глава Дагестана Владимир Васильев напомнил участникам торжественной церемонии, что два года назад здесь был заложен первый камень будущего моста, подчеркнув ведущую роль руководства России и Азербайджана в развитии и укреплении экономических отношений между странами.
"Доверие рождает сотрудничество, сотрудничество - рождает процветание государств. Большую работу по развитию экономических и человеческих отношений проводят руководители наших стран. Я хотел бы поблагодарить всех, кто строил, разрабатывал и способствовал тому, чтобы сегодняшний праздник состоялся", - сказал Васильев.
Межправительственное соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр (РФ) - Самур (АР)" через российско-азербайджанскую государственную границу было подписано в рамках визита президента России Владимира Путина в Азербайджан 13 августа 2013 года.
Протяженность моста составляет 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Мост будет рассчитан на двухполосное движение автотранспорта с возможностью организации третьей реверсивной полосы движения.

Другие новости региона читайте здесь>>

Федеральная автомобильная дорога
Вчера, 21:58Республика Дагестан
Представители России и Азербайджана осмотрели новую дорогу в Дагестане
110000
Обсудить 0
Республика ДагестанВладимир ВасильевДагестанМаксим ОрешкинМихаил БочарниковБакуАзербайджанМахачкала
Рекомендуем
Федеральная автомобильная дорога
Представители России и Азербайджана осмотрели новую дорогу в Дагестане
Национальный парк Нечкинский в Удмуртии
Власти Удмуртии закупили технику для восстановления лесов
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Архыз
На курорте Архыз в КЧР откроют метеостанцию
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Китай мог бы помочь достроить "Северный поток – 2", считает эксперт
Новый детский сад в городе Старица Тверской области
В тверской Старице готов к открытию детсад на 150 мест
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Итоги-2019 в мире: год разрушения символов, соглашений и стабильности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Путин обсудил с Алиевым двустороннее взаимодействие
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Посол Ирана: Тегеран и Москва должны совершить скачок в отношениях
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак рассказал, зачем России нужен транзит газа через Украину
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2019 году вырастут на 70%
Наручники на судебном заседании
В Красноярске осудили активного члена "спящей ячейки" террористов
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев: заручиться словом Путина стоит усилий
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Бречалов рассказал об обновленной детской поликлинике в Ижевске
Женщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония
АТОР: Япония станет доступнее для российских туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Ученые определили, когда человек начинает стареть
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
12:46Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
12:43Ученые выяснили, когда начинается старение человека
12:43На Восточном установили девять цистерн для кислорода и азота
12:41Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов "каплей в море"
Лента новостейМолния