Азербайджан и Россия ввели в строй мост через реку Самур на госгранице

БАКУ/МАХАЧКАЛА, 24 дек - РИА Новости. Автомобильный мост через реку Самур на границе Автомобильный мост через реку Самур на границе Азербайджана и РФ в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр" ввели в строй во вторник, он является частью проекта транспортного коридора "Север-Юг", передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии открытия моста приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин , глава Дагестана Владимир Васильев, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Это мост дружбы, добрососедства. Мост открывает новые возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Он укрепит связь приграничных районов, ещё более сблизит наши народы", - сказал Мустафаев на церемонии открытия.

По словам Орешкина, это был "проект с большой историей, он обсуждался долго". "Прекрасный мост, сделан очень качественно. Очень важная история для наших государств. Связи между нашими странами укрепляются. Темп роста товарооборота между нашими странами - 25%, мы развиваем наши взаимоотношения".

Глава Дагестана Владимир Васильев напомнил участникам торжественной церемонии, что два года назад здесь был заложен первый камень будущего моста, подчеркнув ведущую роль руководства России и Азербайджана в развитии и укреплении экономических отношений между странами.

"Доверие рождает сотрудничество, сотрудничество - рождает процветание государств. Большую работу по развитию экономических и человеческих отношений проводят руководители наших стран. Я хотел бы поблагодарить всех, кто строил, разрабатывал и способствовал тому, чтобы сегодняшний праздник состоялся", - сказал Васильев.

Межправительственное соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр (РФ) - Самур (АР)" через российско-азербайджанскую государственную границу было подписано в рамках визита президента России Владимира Путина в Азербайджан 13 августа 2013 года.

Протяженность моста составляет 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Мост будет рассчитан на двухполосное движение автотранспорта с возможностью организации третьей реверсивной полосы движения.